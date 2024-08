Cubrirse los senos con piñas: la nueva tendencia en Instagram

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Durante los últimos siglos, las piñas han sido un símbolo de hospitalidad para los anfitriones y anfitrionas en Estados Unidos. Según una leyenda posiblemente falsa, cuando los capitanes de los barcos con sede en Nueva Inglaterra regresaban de largos viajes al Caribe, les ponían una piña en sus vallas para que sus amigos y familiares supieran que llegaban seguros a casa. La fruta, que ni siquiera estaba cerca de ser originaria de Estados Unidos, también servía como una invitación casual para que todos pasaran, bebieran un trago y los escucharan hablar sobre el comercio de especias o lo que sea.

Videos by VICE

En el siglo XVII, las piñas representaban un tipo extravagante de riqueza, y estos manjares ultra raros podían costar más de 8,000 dólares cada uno. A pesar del gasto, o debido a eso, se sabe que los colonos súper ricos importaban piñas y las utilizaban como centros de mesa para cenas, diciéndoles sin palabras a sus amigos: “miren cuánto dinero tengo”. Sin embargo, hoy en día, estas frutas tropicales son una forma de recordarle al mundo que las mujeres tienen senos.

“Esta nueva tendencia está volviendo locos a todos, desde celebridades hasta bloggers, todos lo están haciendo”, escribió el tabloide británico The Sun. “La moda es que los usuarios de Instagram posen topless con piñas sobre sus tetas”. Según The Sun, sacarse una foto así es popular entre quienes tienen acceso a un lugar tropical, como modelos y actrices.

“Esa moda se ha vuelto tan popular, que incluso hay una página de Instagram dedicada a esta tendencia”, informa The Sun. Es verdad, pero esa página la hicieron mucho antes de este verano. La cuenta de @fruitbra en Instagram se estableció a fines de mayo de 2017 y sus contribuciones incluyen no sólo piñas, sino también cocos, sandía, papayas, aguacates y melón. (También hay una foto con tema de estrella de mar, que no entra para nada en la categoría. (No, eso no es una fruta).

Mientras tanto, a partir de este texto, el hashtag #pineappleboobs solo se ha utilizado en 324 fotos. La primera fue tomada en octubre de 2013 por una compañía que vendía bikinis y camisetas sin mangas con piñas serigrafiadas en esas partes del cuerpo en particular. La mayoría de las fotos con ese hashtag están relacionadas con trajes de baño, camisetas u otras prendas que cubren los pechos reales de la usuaria. (La cuenta que originó #pineappleboobs, @amorromacollective, no tiene publicaciones desde julio de 2016, y su sitio web ya no está activo).

Josh Cantu, uno de los primeros en usar las piñas como cubre pezones, publicó una leyenda críptica para acompañar su foto. Cuando se le preguntó al respecto, respondió: “Jodete, seré famoso en Instagram, no me importa”.