Demandan a los jugos Arizona por falsear su lista de ingredientes

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Mucho antes de familiarizarme con las latas de medio litro de cerveza barata, mi principal exposición a las poco prácticas latas gigantes fue el té verde Arizona con ginseng y miel, que mis amigos y yo bebíamos en nuestra adolescencia mientras perdíamos el tiempo en el estacionamiento del centro comercial. Comparado con el hecho de beber Monster, beber Arizona parecía una mejor opción: después de todo, era té verde con miel. Y aunque realmente no sabía qué era el ginseng, le daba a la bebida la apariencia de ser saludable.



Según la marca, la bebida “100% natural de té verde” tiene “la cantidad justa de ginseng”, una raíz que se ha utilizado durante mucho tiempo en la medicina tradicional china con propósitos benéficos para la salud, incluida una mayor cantidad de energía. Sin embargo, según una nueva demanda, eso en realidad… básicamente es falso, porque no contiene nada de ginseng. Una demanda colectiva presentada a principios de este mes afirma que la bebida no contiene una cantidad “detectable” de ginseng, informó Newsday el lunes, y acusan a la compañía de falsear información y manipular la verdad. MUNCHIES trató de ponerse en contacto con la compañía Arizona en busca de comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

La demanda, que fue presentada por dos clientes en Nueva York y Missouri, afirma que

Arizona anuncia que la bebida tiene suficiente ginseng para proporcionar energía cuando no lo tiene. (Los contenedores de 600 ml y los galones indican que contienen “ginseng para dar energía”). Pero después de tres pruebas con “equipos increíblemente sensibles”, dos laboratorios de alimentos distintos no lograron encontrar rastro alguno de ginseng, según la demanda, aunque sí lo encontraron en bebidas similares de Starbucks y Republic of Tea.

Por lo tanto, la marca, alega la demanda, engaña a los clientes para que paguen un “precio superior” por la bebida. (Para ser justos, una lata de Arizona sigue siendo una de las mejores ofertas en bebidas de cualquier tienda de conveniencia). La falta de ginseng es un truco financiero, se agrega en la demanda, ya que si Arizona “usara suficiente ginseng como para realmente proporcionar energía”, las ganancias de la compañía se verían afectadas, pues debido a su sobreexplotación ahora medio kilo de ginseng cuesta más de $1,000 dólares. Los demandantes buscan llegar a juicio para determinar el costo de los “daños totales” más los honorarios legales para los clientes “afectados”.

Por mi parte, estoy verdaderamente sorprendida de que mi enorme bebida azucarada favorita no aporte ningún beneficio para la salud.