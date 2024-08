Desmienten la historia de que las tortillas pueden prevenir el VPH y el cáncer

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Mira, como alguien que trabaja en los medios de comunicación, no voy a gritar la frase “NOTICIAS FALSAS”. En lugar de eso, ofreceré un amable recordatorio de que hay que verificar lo que leemos y, por desgracia, terminaré con la ilusión de que las tortillas, por deliciosas y buenas que sean, son un súper alimento que puede prevenir alguna ETS o curar el cáncer. Si viste esa afirmación en algún sitio de noticias esta semana y ya estabas listo para correr a desayunar, comer y cenar en tu taquería más cercana, tal vez debas reconsiderarlo.

El martes de la semana pasada, Telemundo retomó un supuesto estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e informó que al parecer había un menor riesgo de transmisión del virus del papiloma humano, comúnmente conocido como VPH, en las personas que comían tortillas de maíz. Según los Centros de control y prevención de enfermedades, el VPH es la infección de transmisión sexual más común y afecta a la mayoría de las personas sexualmente activas en algún momento de sus vidas. Si bien la mayoría de los casos de VPH se resuelven con facilidad y sin causar más problemas de salud, se ha demostrado que algunas cepas causan cáncer cervical.

Por supuesto, comer tortillas a manera de prevención suena innovador; así que la historia se transmitió a través de varias filiales de noticias locales, desde NBC en Nueva York hasta WJLA en Washington, D.C., y KVAL en Oregón, quienes escribieron: “Los fanáticos de los tacos se regocijan porque al parecer las tortillas podría mantenerlos saludables”. La historia fue replicada una y otra vez en todo internet.

Captura de pantalla vía KVAL (ya fue borrado).

Captura de pantalla vía Google.

Sin embargo, a partir del miércoles de la semana pasada, la historia cambió. Numerosos medios de comunicación se retractaron de la historia, incluida NBC de Nueva York, que agregó una nota de descargo de responsabilidad para reflejar las actualizaciones. Dice: “Se ha retirado una historia sobre los supuestos beneficios para la salud de las tortillas de maíz en relación a ciertos tipos de cáncer. La universidad que realizó la investigación sobre el cáncer dice que no hizo ningún estudio vinculado con tortillas o productos de maíz”. El encabezado de NBC donde presuntamente se describió a las tortillas como un “arma secreta contra el VPH”, según la URL, ahora dice “Nota del editor: Tortillas/Cancer Story”.

Screenshot via NBC New York

Captura de pantalla vía NBC New York.

Otros sitios de noticias también están comenzando a eliminar la nota. Muchas de las historias que apenas ayer anunciaban que las tortillas eran un milagro antiVPH, ahora, al buscarlas, dan como resultado mensajes de error. Telemundo, que fuera citado como la fuente de toda esa información, también ya actualizó su historia. En términos generales, el reporte de Telemundo ahora dice: “La UNAM declara que no corrobora tales afirmaciones, por lo que presentamos nuestras disculpas”. (MUNCHIES se dirigió a la UNAM en busca de comentarios; pero aún no hemos recibido respuesta).

Aún no está claro de dónde provino la conclusión presentada por Telemundo, ya que no hay ningún link al supuesto estudio en ninguno de los reportes. De momento, es todo, ya puedes ir por tus, solo no esperes que sean un sustituto de la vacuna contra el VPH.