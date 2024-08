Este tipo fue despedido por escupir en la pizza de un cliente

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Los Tigres de Detroit jugaron sus últimos juegos en casa de la temporada el fin de semana pasado, en una serie de cuatro juegos contra los Royals de Kansas City. La derrota 4-3 de los Tigers del viernes por la noche fue la 92da derrota de la temporada, lo que los coloca a 23.5 juegos detrás de los Indians de Cleveland, líderes de la división. En su mayoría fue una noche poco destacable para dos equipos ordinarios, lo cual pudo haber sido la razón por la cual un empleado de concesiones del estadio Comerica Park tuvo tiempo de filmar a su compañero de trabajo escupiendo en la pizza de alguien.

Videos by VICE

En un asqueroso video que fue ampliamente compartido en línea, Jaylon Kerley, de 20 años, suelta un escupitajo en una pizza que estaba preparando en uno de los puestos de venta del estadio. Luego, con calma, cubre el gargajo con una cucharada de salsa de pizza. Según la estación WXYZ, Kerley fue arrestado el domingo y se enfrenta a un cargo de delito grave por Violaciones a la Ley de Alimentos, así como a un delito menor relacionado con el incidente. También se le ordenó someterse a pruebas de salud obligatorias, que incluyen un examen de hepatitis A. Ah sí, también fue despedido de su trabajo.

“La acusación en este caso es inquietante en muchos niveles”, dijo la fiscal Kym Worthy, según el Detroit Free Press. “Ayer, literalmente, me negué a pedir comida. Todos queremos asegurarnos de que los alimentos que ordenamos estén limpios, seguros, libres de gérmenes y limpios de cualquier sustancia que no debería estar allí”.

Detroit Sportservice, la compañía que opera el puesto de concesión donde trabajaba Kerley, dijo que inmediatamente cerró el puesto y destruyó toda su comida después de enterarse del video. “La seguridad de los alimentos es nuestra máxima prioridad y tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestros clientes”, dijo un vocero de Detroit Sportservice a WXYZ.

Mientras tanto, Quenell May, quien grabó y publicó el video, dijo a la estación de noticias que no era la primera vez que Kerley escupía en la comida de alguien, pero es la primera vez que lo atraparon frente a la cámara. “Le pregunté, ‘¿lo dices en serio? ¿Vas a escupir en la pizza de un cliente?’ Así que saqué mi teléfono para tener pruebas, por si acaso lo hacía”, contó May.

En una publicación de Facebook, May mencionó que lo enviaron a casa el viernes por la noche por un asunto no relacionado con el incidente, pero que sus jefes le han dicho desde entonces que elimine el video. May escribió que le pidieron que se fuera por “exponer” a Kerley, una declaración con la que Detroit Sportservice no está de acuerdo. “Nuestra única comunicación posterior con ese empleado fue para hacerle saber que no iba a trabajar el sábado o el domingo”, aseguró la compañía. “Ninguna persona, en calidad oficial de trabajo, le pidió que eliminara el video”.

Kerley se declaró inocente y tendrá que regresar a la corte el 3 de octubre.