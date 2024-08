Los dueños de la cadena de restaurantes del ‘Salt Bae’ están en serios problemas financieros

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Salt Bae fue una estrella viral instantánea. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su restaurante Nusr-Et Steakhouse que abrió en la ciudad de Nueva York el año pasado. The Observer lo calificó como “decepcionante” y “horrible”, y el New York Post lo denominó “La estafa pública número 1”, ya que que sirve filetes de suela de zapato con “grotescos pedazos de grasa”. Nusr-Et actualmente cuenta con cuatro signos de dólar en Yelp, pero solo tres estrellas y media de cinco posibles.



Incluso con las afirmaciones de que la costosa comida es mediocre, cuando menos, Nusr-Et Steakhouse parece gozar de éxito mundial. Aunque su ubicación en Nueva York causó un gran revuelo, es solo otra rama de la cadena de restaurantes turcos de Nusret Gokce, fundada antes de que Gokce se convirtiera en el meme principal de la escena de los restaurantes de carne. Actualmente, el imperio de carne del Salt Bae cuenta con 14 restaurantes en Turquía, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Pero como informó Bloomberg, a pesar de la expansión global de Nusr-Et, el grupo que lo posee tiene problemas para lidiar con los miles de millones de dólares en deuda y está vendiendo propiedades como resultado.

Salt Bae podría ser el rostro con lentes de sol (y brazos capaces de rociar sal con estilo), pero la cadena Nusr-Et Steakhouse es propiedad de un grupo turco llamado Doğuş Holding AS, que posee más de 300 inversiones en medios, alimentos, automóviles, bienes raíces y más. Incluso con su alto perfil, las finanzas del grupo no están pasando por un buen momento, como resultado de la crisis económica de Turquía. Desde 2018, la lira turca se ha desplomado en valor, lo que ha dificultado que el grupo pague los préstamos de divisas extranjeras. En agosto, The Guardian escribió que la lira había caído cerca del 50 por ciento frente al dólar en el último año debido a la alta inflación, los préstamos del gobierno y la deuda del sector privado.

Según Bloomberg, Doğuş ha estado vendiendo propiedades mientras intenta reestructurar su deuda de 2,500 millones de dólares, además de otros 5 mil millones de dólares en pasivos. No está claro cómo podría afectar las inversiones del grupo en los restaurantes, como el Nusr-Et Steakhouse, pero hasta la fecha, ha estado vendiendo hoteles en su mayoría. Sin embargo, es posible que las cosas no resulten tan mal para el Salt Bae: Bloomberg escribió que Doğuş recientemente vendió el Park Hyatt Hotel de Estambul a “Nusret Turizm Yatirim AS, que es propiedad del fundador de Nusr-Et”, que resulta ser Gokce.



Dejando de lado el apoyo financiero inestable y las malas críticas, Gokce y su cadena de asadores tienen muchos otros dramas con los que lidiar. A mediados de enero, un antiguo empleado de la oficina de Nusr-Et en Nueva York demandó a Gokce por robo de sueldos y robo de propinas, seguido de una demanda similar en Florida unos días después. Gokce también fue criticado por imitar a Fidel Castro y por servir un bistec de 275 dólares al presidente venezolano Nicolás Maduro, cuyo país tiene un índice de pobreza de aproximadamente el 90 por ciento.

Pero si no te importa nada de eso y tienes un par de cientos de dólares de sobra para gastar en una comida, y realmente quieres presumir en Instagram, todavía puedes comer un bistec en Nusr-Et (el “Filete otomano” cuesta 130 dólares, según el New York Times). Sin embargo, dado el alcance global de la cadena, quién sabe si Salt Bae esté presente.