El salmón barato podría estar pagando las armas nucleares de Corea del Norte

Si eres cliente frecuente en Walmart, ver una etiqueta de «Made in China» en los productos que arrojas dentro de tu carrito no es precisamente una sorpresa. Pero si has comprado una bolsa de mariscos congelados en Walmart, esas con letras pequeñas que dicen, «Pescado en América, procesado en China», entonces un porcentaje del precio de compra podría haber ido directamente al gobierno de Corea del Norte.

Según una investigación exhaustiva de la Associated Press, varios trabajadores de Norcorea son empleados en fábricas de mariscos en China; fábricas que procesan camarón, salmón y bacalao congelados e importados por compañías estadounidenses y vendidos en Walmart y ALDI.

Videos by VICE

La importación de cualquier producto hecho o procesado por trabajadores norcoreanos es ilegal en Estados Unidos. No sólo el gobierno norcoreano decomisó un estimado del 70 por ciento de los salarios de los trabajadores —dinero que puede invertirse en el desarrollo de sus armas nucleares y programas de misiles—, sino que los trabajadores se ven obligados a hacer su trabajo en condiciones deplorables que el gobierno estadounidense describe como «esclavitud moderna».

«Si un norcoreano quiere ir al extranjero, China es su opción menos favorable», dijo Andrei Lankov, experto en Corea del Norte, a la AP. «Porque en China, [las fábricas] tienen condiciones que en esencia son casi penitenciarias».

Las fábricas procesadoras de pescado que fueron identificadas por la AP se encuentran en Hunchun, China, una ciudad en el noreste de China que limita con Corea del Norte y Rusia. Se calcula que 3,000 norcoreanos fueron contratados para trabajar en Hunchun y, después de que el gobierno de Kim Jong-Un decomise un porcentaje considerable de sus salarios, cada uno ganará alrededor de 46 centavos por hora. Corea del Norte ha enviado «decenas de miles» de ciudadanos a trabajar en otros países y hacen el trabajo forzado que aporta entre 200 millones y 500 millones de dólares para el gobierno. (A pesar de las escasas ganancias de los trabajadores de Hunchun, siguen siendo más del dólar mensual que el trabajador norcoreano promedio lleva a casa).

Relacionados: Fuimos a probar la comida de guerra del ejército

La Associated Press nombró tres instalaciones que emplean a norcoreanos y exportan mariscos congelados a Estados Unidos; más de 2,000 toneladas de productos congelados y aperitivos de estas fábricas ya han sido importadas por EUA y Canadá este año. Algunos fueron enviados en paquetes genéricos, pero otros estaban embalados y marcados para Walmart o Sea Queen (que se vende en ALDI).

«A medida que compartimos en detalle con la Associated Press, auditamos e investigamos esta instalación y le dimos una calificación Roja a principios de este año por no cooperar con la investigación, esto significa que los proveedores no pueden usar el complejo para elaborar productos para Walmart», dijo Marilee McInnis, vocera de Walmart en conversación con MUNCHIES. «El bienestar y la dignidad de los trabajadores es muy importante para nosotros y estamos trabajando de varias maneras para ayudar a combatir el uso del trabajo forzado en las cadenas de suministro globales.Tenemos un sistema para evaluar las fábricas públicas de los proveedores para que respeten el cumplimiento de nuestros estándares y tomar las medidas apropiadas cuando identificamos asuntos que necesitan ser atendidos».

McInnis explicó que Walmart es miembro clave del Grupo de Liderazgo para el Reclutamiento Responsable, el Grupo de Trabajo sobre Mariscos, y es inversor del Instituto Issara para mejorar el trabajo contra la trata en las cadenas de suministros pesqueros en el Sureste de Asia. MUNCHIES también contactó a ALDI y Sea-Trek, una empresa con sede en Rhode Island que importa mariscos de las fábricas de Hunchun.

El jueves pasado, la Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que tomaría medidas para «prohibir bienes» de estas y otras fábricas chinas que emplean a trabajadores de Corea del Norte.