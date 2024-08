Mujer envenena a otra con un pay de queso para suplantar su identidad

Un día de agosto de 2016, Viktoria Nasyrova decidió visitar a Olga Tsvyk en su casa en Forest Hills, Queens. Las dos mujeres se parecen entre sí. Ambas son de origen ruso, con piel aceitunada y cabello negro. Tienen algunos años de diferencia: Nasyrova ahora tiene 42 años y Tsvyk tiene 35, pero podrían haber sido hermanas. Gemelas, incluso.

Supuestamente Nasyrova consideró este casual parecido como una oportunidad para robar la identidad de Tsvyk. Entonces, la residente de Sheepshead Bay, Brooklyn, llegó a la casa de la presunta víctima en Queens con un obsequio: un simple pay de queso. Un amable gesto culinario a primera vista que Nasyrova había cocinado para matar a Tsvyk.

«Mujer de Brooklyn arrestada por envenenar el pay de queso de su amiga para intentar robar su identidad», dice lo que podría ser el titular más surrealista del New York Daily News que he leído en mi vida adulta. Nasyrova, descrita en algunas publicaciones como una «tentadora rusa» que disfrutó de una vida lujosa llena de pieles y joyas, según el Daily News, fue acusada de 10 cargos el martes pasado por el gran jurado en Queens. Algunos de estos cargos que enfrenta incluyen intento de asesinato, robo, asalto y peligro imprudente.

Un ingrediente clave dentro del pay que Nasyrova le dio a Tsvyk en ese fatídico día fue un tranquilizante ruso conocido como fenazapam, que puede ser mortal si se ingiere. Tsvyk comenzó a sentir mareos y debilidad momentos después de morder el pay, hasta que de súbito se desmayó. Al día siguiente, un amigo preocupado se encontró con el cuerpo de Tsvyk en una escena que parecía haber sido manipulada para parecer un suicidio. El cuerpo de Tsvyk, vestido con ropa interior, yacía en una cama llena de pastillas.

Las pruebas realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional determinaron posteriormente que el pay de queso y las píldoras contenían fenazapam. Tsvyk fue llevada al hospital. Cuando volvió en sí, dijo que la última imagen que recordaba era el rostro de Nasyrova sobre ella. Para cuando regresó a casa del hospital, descubrió que algunas de sus posesiones vitales —pasaporte, tarjeta de autorización de empleo, un anillo de oro, fajos de billetes— no se encontraban por ninguna parte.

Recuperaron estos artículos sólo cuando las autoridades finalmente alcanzaron a Nasyrova, quien ya se encuentra en la cárcel de Rikers Island (donde, según informó el Daily News en febrero, presuntamente fue golpeada de forma tan brutal por sus compañeras que quedó ciega), en marzo de 2018.



Las aparentes fechorías de Nasyrova no comenzaron con este supuesto intento de asesinar a su doble con pay de queso. Tiene una hoja de antecedentes penales tan larga que es casi vertiginosa: Nasyrova ha sido acusada de asesinar brutalmente a una mujer de 54 años en Rusia y, no es broma, sedujo al detective principal del caso para escapar como una mujer libre. Nasyrova también es sospechosa, según un artículo del New York Post en marzo de 2017, de asesinar a los dueños de un apartamento en Rusia donde era residente, de drogar y estafar a hombres que conocía a través de páginas de citas, robar en tiendas y falsificar diplomas y certificados.



«Este es un crimen extraño y retorcido que podría haber tenido como resultado la muerte de una mujer de Queens, cuya única culpa era compartir rasgos físicos con la acusada», dijo el fiscal de distrito de Queens Richard Brown a Pix11 el miércoles. «Al ofrecer pay de queso como regalo, se alega que la acusada mezcló una droga rusa con el postre y lo regaló a la víctima quien no sospechaba nada».

MUNCHIES contactó a Brown en busca de algún comentario, pero no ha recibido respuesta. Ni el abogado de Nasyrova ni Tsvyk pudieron ser contactados para hacer comentarios, aunque el primero se negó a comentar sobre el caso a The Associated Press el miércoles. Nasyrova debe comparecer ante el tribunal el 25 de mayo y enfrenta hasta 25 años de prisión por sus presuntos delitos.

«Conozco a esta joven», insistió a CBS en octubre pasado cuando le preguntaron si había intentado asesinar a Tsyvk con algún postre mortal. «No la obligué a comerlo».