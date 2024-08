Estas pizzas en cono son como de otro planeta, ¡pero están en la CDMX!

Aprovechando que estamos celebrando la Fast Food Week en MUNCHIES, nos dimos a la tarea de buscar una opción diferente para que tú también festejes mientras nos lees. Y qué mejor que con uno de los platillos de comida rápida más querido por todos.



No hay posibilidad de que un ente sea considerado humano, si no le gusta la pizza. Igual que cuando se trata de un vaso de agua, un beso y otras cosas que el cuerpo demanda, a una de peperoni, napolitana o de tres (cuatro, cinco y hasta seis) quesos, nadie le dice que no. Ahora bien, si la pizza trae ondita moderna y llega hasta la mesa en forma de cono, ¡pues vénganos (doblemente) tu reino!

Nos llegó el rumor de que ya habían llegado a una galáctica delegación de fast food llamada Sky Rocket Pizza, y corrimos a comprobarlo. Más que solo descubrir que era verdad, también fue nuestra mayor excusa para romper la dieta y consagrar nuestro estómago a su extraña, pero deliciosa presentación.

Llega hasta sus instalaciones y pregunta por sus combos, ¡tienen buenos precios!

Tanto en la sucursal de Polanco, como en la de Chalco, tienen cuatro conos distintos: el Asteroid Meat, Cosmic Bacon, Star Rocket y Tropical Moon. Probamos este último y nos encantó, porque es una reinterpretación de la clásica hawaiana —la pizza incomprendida—, con un mix de queso mozarella que deja babeando a cualquiera.



Si eres fan de la pizza, esta belleza te dará razones para seguir amándola. Foto cortesía de Sky Rocket Pizza.

Cualquiera de estas coquetas delicias tienen los mismos ingredientes de una pizza normal, pero el asunto del cono pone interesante el asunto. Hasta podríamos asegurar que (la mente es poderosa, sin duda) saben distintas.

Pídeles que te dejen el pan de la pizza bien crujiente, para que cuando le des la primera mordida a la cubierta gratinada y llegues un poco más abajo, TODO empiece a tener sentido en tu vida.

Como la estación espacial de comida rápida que ya son, en este negocio también consienten a tu niño interior con flotantes de refresco de cola y bolas de helado de vainilla o limón.

Si los visitas, no puedes irte sin uno de estos vasos

Las alitas buffalo y los hot dogs están a la orden y, por si tu hambre es más que solo un gustito, puedes pedirte una pizza entera (del mismo sabor de las de cono), con una masa delgadita antirremordimiento. Así, aunque comas mucho, no sentirás que acabas de arrasar con la mitad del restaurante.

¡Aguas!, que sus alitas sí pican.

Las salchichas de sus hot dogs no saben a las que venden empaquetadas en el súper.

Ahora ya sabes. No es necesario subirte a un cohete espacial para encontrar esta monchosa delicia rebosante de queso. Basta con que tengas un huequito en el estómago y llegues hasta el mostrador del local que está dejando a muchos amantes de la comida rápida con la boca abierta, literalmente.

La sucursal de Sky Rocket Pizza (Polanco) está en Calle Lago Zurich 245; la de Chalco, en la carretera México-Cuautla 1 s/n, colonia Gregorio Cuatzingo.

