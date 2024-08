Este exhibicionista fue atrapado gracias a unas gomitas de dulce

En los últimos dos meses, más de una decena de mujeres denunciaron haber sido hostigadas por un hombre desnudo mientras corrían por un sendero popular en Durham City, Inglaterra. Las mujeres —entre las que se incluían adolescentes y adultos— le contaron a la policía que fueron sorprendidas a mitad de camino por un hombre que no llevaba puesto más que un par de tenis para correr.

Según el diario Sunderland Echo, ya existían reportes contra este idiota desnudo desde abril, pero la policía no había podido atraparlo. El Departamento de Policía de la ciudad de Durham incluso utilizó a algunas de sus oficiales como carnada; se vistieron con ropa deportiva y corrieron por el mismo sendero, con la esperanza de tenderle una trampa. (Si existe algún tipo de brecha salarial de género en el Departamento de Policía de la ciudad de Durham, es mejor que desaparezca después de que estas mujeres pasaran sus días tratando de atrapar al pervertido local y a sus genitales expuestos).

Videos by VICE

A pesar de los mejores esfuerzos de los oficiales y las descripciones de las víctimas, el hombre seguía sin ser atrapado, al menos hasta que encontraron su bocadillo predilecto. Aparentemente se escondía en el puente de un ferrocarril fuera servicio y comía puñados de caramelos hasta que se exhibía ante extraños y mostraba su pequeño y triste gusanito de goma. Los policías encontraron un paquete vacío de dulces en el puente, junto con un recibo de la tienda donde fueron comprados.

Los oficiales llevaron esos pedazos de basura a la tienda, compararon la fecha del recibo con el video de las cámaras de seguridad y pudieron encontrar a su sospechoso. Los oficiales llegaron a su domicilio y el joven de 18 años confesó que se había exhibido ante las corredoras; desde entonces ha sido admitido en un programa de intervención para “lidiar con su comportamiento”.

“Este fue un caso bastante inusual porque la ribera de Durham suele ser un lugar seguro y es visitada por familias todo el tiempo, lo que nos dio más determinación para atraparlo”, aclaró al Sunderland Echo el sargento de la policía de la ciudad de Durham, Kay Howarth. “Debió haber sido muy alarmante para estas mujeres que un exhibicionista se apareciera de la nada mientras disfrutaban de correr en los senderos. Queremos agradecer a todos los que reportaron a este hombre y a todos los corredores locales que ayudaron con nuestra investigación”.

Si no puedes cometer un delito sin detenerte para tomar un refrigerio, entonces tal vez la vida criminal no sea para ti. Además, no te exhibas ante extraños. Está mal y es asqueroso.