Estos estudiantes ataron un pastelillo a un globo y ahora está perdido en el espacio

Durante una reunión del Consejo Nacional del Espacio celebrada en la Casa Blanca el lunes, el presidente Donald Trump le ordenó al Pentágono y al Departamento de Defensa que comenzaran inmediatamente el proceso de establecer una Fuerza Espacial como la sexta división de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. “La esencia del carácter estadounidense es explorar nuevos horizontes y dominar nuevas fronteras”, dijo. “Pero nuestro destino, más allá de la Tierra, no solo es una cuestión de identidad nacional, sino una cuestión de seguridad nacional”.

No estamos diciendo que sea coincidencia, pero ese mismo día, un grupo de estudiantes británicos ya había mandado un pastelillo a la estratosfera. Los estudiantes de la preparatoria de S. Anselm en Derbyshire, Inglaterra, ataron un pastelillo a un globo de helio y lo mandaron al cielo, con la esperanza de que flotara a más de 34,700 metros sobre la superficie de la Tierra.

El pastelillo –que tenía una corteza de manteca, un relleno pastelero de almendras, y una cobertura de mermelada de frutas– literal llegó a la estratosfera; alcanzó una altura de 16,000 metros cuando los estudiantes perdieron contacto con el. No han tenido noticias del postre desde entonces

“El año pasado, lanzamos un globo de helio como preparación para este experimento y fue encontrado por una pareja en una playa cerca de Skegness, que gracias a los datos que pusimos en el globo lograron decirnos dónde terminó”, Liz Scott, director de la escuela, le dijo a la BBC. “Esperamos que vuelva a ocurrir lo mismo y descubramos dónde termina el pastelillo”.

Este no es el primer intento de Inglaterra en volar un pastelillo sin tripulación. En diciembre de 2016, un repostero de Wigan unió fuerzas con un grupo de científicos para mandar un pay relleno de carne y papa a la parte baja del espacio. “Es un día monumental para Wigan, el día que se lanzó un pastelillo al espacio”, le dijo uno de los organizadores del evento al Wigan Today. “Me complace decir que todo salió bien. No puedo esperar para recuperar el pastel y ver las imágenes y lo qué pasó allí. Me pregunto si se encontrará con extraterrestres”.

Ese pastel flotaba a 46 kilómetros sobre el nivel del mar, cerca de la cima de la estratosfera. (El límite oficial del espacio exterior es la Línea Karman, a 99 kilómetros sobre el nivel del mar.) Se mantuvo en el espacio durante dos horas, antes de caer de nuevo a la tierra y aterrizar a 61 kilómetros de donde se había lanzado.

Scott y sus alumnos tienen esperanzas en recuperar su pastelillo. Esperamos que no haya sido interceptado por la Fuerza Espacial de Trump.