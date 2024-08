Estos estudiantes de intercambio en Italia causaron un incendio por cocinar pasta sin agua

En su página web, Allstate Insurance recopiló una lista de consejos de seguridad contra incendios para estudiantes universitarios y, como era de esperarse, incluye algunas sugerencias sobre cómo no quemar tu cuarto mientras preparas la cena. Allstate recomienda que los estudiantes permanezcan en la cocina mientras cocinan, que se aseguren de que sus utensilios de cocina sean aptos para microondas y que no pongan guantes de cocina al lado de lo que estén cocinando. La compañía no pensó en mencionar: «Cuando prepares spaghetti agrégale agua, porque de lo contrario, podrías incendiar tu cocina», probablemente porque suponían que nadie podía ser tan estúpido. Pero tres estudiantes estadounidenses que estaban de intercambio en Italia hicieron todo lo contrario.

Según el diario italiano La Nazione, tres jóvenes de 20 años compraron algo de pasta y la llevaron a su departamento en Florencia, con la esperanza de tener una auténtica cena italiana. Pero en lugar de hervir el agua antes de agregarle la pasta, se saltaron las instrucciones y vaciaron los fideos secos directamente en la olla. (Suspiro…)

Videos by VICE

Debido a que el espagueti no se debe cauterizar, se incendió inmediatamente. Y ya que las personas que no saben cómo hacer pasta tampoco saben cómo apagar un incendio, las chicas tuvieron que llamar a los bomberos.

Relacionados: Unos científicos del MIT desarrollaron una pasta inteligente

Como era de esperar, la respuesta de los italianos con respecto al incidente ha sido una combinación entre avergonzar a las estudiantes y darse sus aires de superioridad. «Regrésense a Estados Unidos a comer hamburguesas y papas a la francesa de [McDonald’s]», escribió un comentarista. «Cualquiera de las tres podría ser la próxima Secretaria de Estado de Estados Unidos… ¡o la próxima presidente!», advirtió otro. (Italia, ¿en serio quieres comparar funcionarios electos?)

La manera correcta de hacer spaghetti… en agua. Foto vía usuario de Flickr Vassilis

El chef florentino Fabio Picchi fue más solidario en su evaluación y le ofreció a las chicas cuatro horas de clases de cocina italiana en uno de sus restaurantes. «Almorzarán en nuestro restaurante con dos de mis extraordinarios cocineros», dijo. «Les enseñarán los conceptos básicos sencillos que son muy buenos si se hacen bien. Creo que esto puede ser útil para ellas, pero también para nosotros. La comprensión es lo que es bello y necesario».

Tal vez las tres estudiantes se conviertan en amigas de John Silva y Derrick Irving, quienes fueron arrestados la semana pasada por supuestamente usar un frasco de salsa de espagueti para intentar provocar un incendio en la casa de sus ex novios. Los dos hombres de Florida están acusados de entrar en la casa de la víctima, vaciar un frasco de salsa en una olla, y luego poner una toalla sobre la estufa al lado. La víctima anónima notó movimiento en su cámara de seguridad y llamó a los policías, que pudieron apagar el trapo humeante antes de que se incendiara por completo.

Relacionados: Ser el chef privado de un multimillonario es como ser un esclavo

«Trató de hacer que pareciera que yo había dejado la estufa prendida pero ¿quién se levanta a las 2 AM a prepararse algo?», la víctima le preguntó a WKMG, y agregó: «Quizás esté enojado porque le di $150 dólares para arreglarse los dientes».

La última sugerencia de Allstate es «Pide ayuda si ves un peligro de incendio». Si ves a alguna de estas personas entrar a una cocina con una caja de Barilla, no dudes en llamar a las autoridades.