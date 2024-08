Este futbolista atrapó una cerveza que le aventaron desde las gradas y la bebió

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Meter un gol es motivo de celebración en el futbol, o en realidad en cualquier deporte con goles. Desafortunadamente, hoy en día, las celebraciones después de un gol exitoso muchas veces son arruinadas por los árbitros del partido. Pero ¿qué tal un brindis de celebración?

Videos by VICE

Kennedy sätter alltså en frispark i krysset från 29 meter och fångar sedan en inkastad ölmugg i farten och tar en segerklunk. Proffs. pic.twitter.com/fECVVj4Y4T — Mikael Kudrén (@kudden) October 1, 2018

Kennedy Bakircioglu, mediocampista de un equipo de futbol sueco, Hammarby IF, anotó un impresionante gol contra Gotemburgo a principios de esta semana, pero ese gol no es el que pasará a ser historia. Después de meter el gol del tiro libre, el veterano de 37 años empezó a correr frenéticamente con sus compañeros de equipo hacia la bandera de la esquina. Entre toda la emoción y papel higiénico volando sobre ellos, un fanático que estaba en las gradas decidió aventarle una cerveza porque, bueno, se la merecía, ¿no? Bakircioglu, totalmente tranquilo atrapa lo que parece ser una vaso de cerveza (que de alguna manera no se derramó en el aire), se la toma y avienta el vaso como todo un campeón. Mira el video completo aquí.

El que haya aventado ese vaso de cerveza, no solo logró cubrir la distancia entre algún lugar en los asientos y el campo de futbol, sino que también lo hizo a la perfección. Un impecable tiro lleno de propósito y buena voluntad. Claro, es probable que también sea contra las reglas, pero esto fue perfecto.

Después del juego, el semidiós sueco no se disculpó por esa atrapada majestuosa. “Esa cerveza la aventaron con alegría. Me las arreglé para atraparla y beber un poco. Me pareció gracioso”, dijo Bakircioglu en la transmisión. Además, hubiera sido muy grosero no tomársela.