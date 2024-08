Por qué a la gente le interesa más lo que como que mi sexualidad

Este artículo se publicó originalmente en MUNCHIES Suiza.

Nota del editor: este es un ensayo personal que refleja la experiencia de una sola persona, y la intención no es generalizar las experiencias de todas las personas LGBTQ.

Para mi era completamente normal comer carne y lácteos todos los días. Crecí en una familia bosnia en la parte más tradicional del este de Suiza. Desayunábamos Pura (polenta con leche), para comer había Kvrgusa (pastel con pollo y crema agria) y cenábamos Punjene Paprike (pimientos rellenos de carne). La crema agria y el yogur son parte de casi todos los platillos balcánicos y durante mucho tiempo me burlé de los vegetarianos y veganos. ¿Quién en su sano juicio sería capaz de privarse de una hamburguesa de queso o una salchicha de St. Gallen? Sin embargo, el mes pasado, yo lo hice. Decidí formar parte del Veganuary, una organización benéfica que reta a la gente a probar el veganismo por todo el mes de enero, y a la larga convertirse en veganos de por vida– y sorprendentemente, fue más difícil aceptarlo en público que decirle a mi familia que me gustaban las mujeres.

Hace seis años, estas fueron algunas de las frases que escuché cuando le dije a mi familia y a mis amigos que era lesbiana: “¿Estás segura de que no te pierdes de mucho?”, “¿Qué mierda? ¿Es en serio?” ó “¿Tú? ¿en serio?”. Pero por lo regular le seguía un: “Qué bueno que puedas ser tú misma” o un: “es muy valiente de tu parte”. Sin embargo, cuando la gente me regaña por lo que como, este tipo de frases no existen. De repente, a todos les empezó a interesar mucho mi comida; mis compañeros de trabajo y mis amigos analizan cada ingrediente en mis comidas, y me preguntan de manera invasiva si todo lo que está en mi plato es 100 por ciento vegano. Casualmente, antes, cuando comía pizza o carne y kebabs varias veces a la semana, a nadie le importaba si estaba comiendo suficientes proteinas o nutrientes.

La comida y el sexo pertenecen a las areas más privadas de la vida de una persona. Sin embargo, la sexualidad juega un papel en la sociedad y en nuestros amigos humanos. Por ejemplo, a mis papás les preocupa si algún día tendrán nietos. Pero el hecho de que coma carne o verduras no le afecta para nada a nadie a mi alrededor. Lo que como es algo muy personal. El único aspecto social que involucra es que se extiende hasta la vida del medio ambiente.

El único plato vegano en esta foto vieja es el ajo asado.

Sin embargo, a pesar de todo esto, a muchas personas, sin importar lo modernas, abiertas o inteligentes que sean (o que eso crean), les afecta mucho más el hecho de que sea vegana que mi homosexualidad. ¿Por qué a la gente le afectaría lo que como o no como? He tratado de descubrir por qué se sienten afectados, y por qué parece que se sienten con el derecho de atacarme. Cuando digo que no como productos que provengan de animales, no quiero decir que de alguna manera soy mejor que las personas que comen carne, que tristemente es cómo lo interpretan muchas veces. O se sienten atacados por sus sentimientos de culpa, o por su falta de entendimiento o simplemente son de mente muy cerrada. No tengo idea.

También ha de tener que ver con el hecho de que el veganismo, casi al igual que la homosexualidad, es considerado por muchas personas de mente cerrada como algo “anormal”. Según ellos, la gente siempre ha comido carne y productos lácteos, nuestros cuerpos necesitan nutrientes. Pero no por el hecho de que algo siempre haya sido de cierta manera significa que esté bien. Muchas cosas han cambiado desde la Era de Piedra: en ese entonces le disparábamos a los mamuts con arcos y flechas, y hoy en día comemos animales que fueron criados para matarlos, a veces hasta tres veces al día. Aparte de eso, venimos de los monos y ellos prácticamente no comen carne. ¿No es absurdo? Pero así es mi vida cotidiana. Tengo pláticas absurdas todo el tiempo.

La psicóloga nutricional Gigia Mettler-Saladin tiene una explicación sencilla sobre por qué algunas personas están tan interesadas en los veganos y denuncian con tanta vehemencia sus hábitos alimenticios: «Hoy en día, comer está muy moralizado. Las personas definen sus identidades o sus afiliaciones grupales a través de lo que eligen comer. ‘¿Quién soy yo, qué me gustaría ser, qué es lo que me gustaría representar ante los demás?’ Comer es un acto social en el que todas las personas saben cómo actuar. Salirte de ese parámetro y seguir una dieta vegana produce inseguridad», dice Mettler-Saladin. “Cuando alguien elige algo diferente, las reglas se ponen en tela de juicio. ¿Acaso esta persona ya no quiere ser uno de nosotros?»

Sin embargo, el hecho de que yo no cumpla con los estándares heteronormativos le molesta menos a la gente que mi veganismo, porque siendo lesbiana no soy capaz de tener un nivel moral más alto. Mi homosexualidad no es una amenaza para la conciencia de mis amiguitos humanos. Pero lo que sí les afecta es que en el último mes haya podido salvar a 30 animales y conservar 124.917 litros de agua, 84 metros cuadrados de bosque, 275 kilos de CO2 y 543 kilos de trigo.

¿Las hamburguesas son malas para el medio ambiente? Bueno, claramente ese día no me preocupé por eso.

La preocupación por el medio ambiente y el deseo de mitigar mi impacto personal fueron la razón por la que decidí tratar de ser vegana. Mis amigos veganos definitivamente me ayudaron a cambiar mi mentalidad, pero no por decirme lo cool que era; sino más bien, me enseñaron que si todos cambiamos nuestra la alimentación puede haber un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Por supuesto, todos sabemos (aunque algunas personas digan que no) a lo que nos enfrentamos a través del cambio climático. Pero es muy fácil cuando te sientes cómodo y no piensas en eso todos los días. Y cuando te da hambre, es difícil no querer una hamburguesa. ¿Pero puedes creer que todo lo que conlleva hacer una hamburguesa consume tanta agua como dejar abierta la llave de tu regadera durante dos meses seguidos? ¡Yo tampoco lo puedo creer!

La segunda vez que salí del clóset fue mucho más problemática que la primera, pero de ninguna manera me arrepiento de mi decisión. Un mes de veganismo me hizo mucho bien, así que voy a seguir renunciando a los alimentos de origen animal. En lugar de sentirme cansada después de comer, he perdido peso, mi complexión ha mejorado, he experimentado mucho más en la cocina, y descubrí muchos restaurantes nuevos. Incluso tengo más energía que antes. Y todo eso me ayuda a ignorar los veredictos contra el veganismo que muchas veces me encuentro. La gente necesita entender de una vez por todas que las personas importan más por lo que son que por lo que comen o por su sexualidad.