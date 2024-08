La gente está vendiendo cubetas de KFC en eBay

Al parecer, el final de los tiempos está cerca. La gente se está rebelando en las calles y aventando huesos de pollo a las tiendas vacías. Hombres, mujeres y niños se agachan para protegerse agarrando sus cubetas de pollo, se refugian en sótanos y cobertizos armados con cubiertos de plástico y todo porque KFC se quedó sin pollo.

Tras las noticias a principios de esta semana de que cientos de KFC se habían cerrado en todo el Reino Unido debido a problemas con el proveedor de pollo de la compañía, la gente está encontrando formas inteligentes de redistribuir los alimentos de la cadena de comida rápida. En lugar de sufrir en las manos de la nueva compañía de distribución de KFC, DHL, la cual no pudo entregar el pollo debido a «problemas en la fase inicial del proceso», la gente comenzó a vender cubetas de KFC en eBay.

Como se informó en el Evening Standard, muchas ventas del pollo de KFC han aparecido en el sitio web de la subasta, con precios que van desde 1 hasta 100 libras (aproximadamente $2,500 pesos). Un anuncio de «Pollo KFC» que estaba a 8.50 libras recibió 13 ofertas al momento. Otro con el título «¡Encontramos pollo de KFC, consigue el tuyo aquí!» se vendía por 2.00 libras, pero no recibió ofertas. En la descripción, el vendedor explicó: «¡Actualmente no está disponible en las tiendas! Estas piezas raras las buscan los coleccionistas y los amantes del pollo en todo el Reino Unido». MUNCHIES quizo contactar al vendedor para verificar la venta, pero no recibió respuesta.

El martes, KFC anunció que más de la mitad de sus tiendas estaban abiertas en todo el Reino Unido e Irlanda en un tweet. Sin embargo, según su sitio web oficial, muchas sucursales aún aparecen como cerradas, yeso obliga a los clientes desesperados a «ir a Burger King». La policía le advirtió a a la gente que no llame al 999 para reportar el problema.

La pesadilla continúa.