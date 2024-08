El gerente de este restaurante hostigó a la mujer que le dio tres estrellas en Yelp

«Nuestro gerente ha estado en el servicio al cliente en muchas áreas, es un apasionado para servir a los clientes y disfruta hacerlo, ama interactuar con la gente», dice la página de Yelp de La Porcetta, una pizzería en Sterling, Virginia. Pero este gerente también tiene algunos métodos poco convencionales para interactuar con sus clientes, como supuestamente tocar la puerta principal a las 10 PM para conversar sobre por qué el restaurante sólo merecía tres estrellas en Yelp.

Yesha Callahan, subdirectora ejecutiva de The Root, dice que hizo un pedido a La Porchetta el domingo por la noche. Cuando llegaron su hamburguesa y zeppole, el chico repartidor le pidió si podía calificar el restaurante después de comer. Luego de lo que describió como una cena decepcionante —una hamburguesa recién descongelada sin lechuga ni jitomate, un zeppole húmedo y «papas a la francesa tristes»— hizo lo que le pidieron y escribió una reseña sobre su comida.

La crítica de Callahan no fue mordaz ni grosera, y no expresaba nada más que su decepción por la hamburguesa seca y el pastelito fláccido. «Quizá la próxima vez pruebe la pizza», escribió, antes de seguir con su velada. Alrededor de las 10 PM, escuchó un golpe en la puerta, que no respondió, y luego un número que no reconoció comenzó a llamarla.

«Unos segundos más tarde, llegó la misma llamada. Lo envié nuevamente al correo de voz. Esta vez dejaron un mensaje», escribió Callahan. «‘Hola, soy [nombre inaudible], el gerente de La Porchetta. Estoy afuera de tu casa. Quiero hablar sobre su revisión de Yelp».

https://twitter.com/YeshaCallahan/status/988238718782836736

Entonces la noche se volvió rara. Entregaron mi cena y el chico repartidor me pidió dejar una reseña en Yelp. Y dejé una calificación de 3 estrellas porque fue mediocre. Por qué el gerente hijo de puta tocó a mi puerta a las 10 PM y dijo que estaba afuera. WTF?

https://twitter.com/YeshaCallahan/status/988239367654211584?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FYeshaCallahan%2Fstatus%2F988239367654211584

[A) nadie viene a mi casa, así que escuchar a alguien golpeando la puerta a las 10 pm es muy loco.

B) realmente pensó que iba a abrir la puerta o contestar un teléfono que no reconozco

Todo esto sólo por una calificación promedio en Yelp.]

Respondió como cualquiera lo hubiera hecho: con un «puta mierda» y una llamada a la policía. Llegaron los policías, tomaron su declaración y le ofrecieron protección policial.

Callahan actualizó su opinión en Yelp, degradando La Porchetta a una estrella, seguramente porque no puedes dejar sólo una estrella negativa. «¡Cómo se atreven a venir a mi casa! ¿Qué tipo de negocio es este? «, preguntó ella. «Y sí, notifiqué a la policía […] La próxima vez, no pidan una reseña si no quieren la verdad».

Ella también presentó una queja a Yelp, quien reconoció que lo que el gerente había hecho era inapropiado y estaba loco. (Yelp no usó esas palabras). «Lamentamos su experiencia luego de calificar La Porchetta el pasado fin de semana y queremos asegurarnos de que sepa que tomamos este tipo de cuestiones muy en serio», dijo la compañía. «Hemos canalizado el problema con nuestro socio de entrega, Grubhub, que ha comenzado una investigación interna del incidente y tomará las medidas adecuadas, incluida la terminación del contrato del restaurante».

Hasta el jueves, La Porchetta seguía activo en Yelp. El día después de la pesadilla de Callahan, un hombre llamado Joshua le dio dos estrellas por la carne «delgada como el papel» en su gyro y un tzatziki «extraño». «Personalmente, me gustaría invitarlo a volver para compensarlo por su último pedido», respondió el restaurante. «Espero conocerlo y que nos dé una segunda oportunidad».

Quédate al pendiente del timbre, Joshua, sólo por si acaso.

