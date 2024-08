Un gran derrame de chocolate con leche dejó una calle deliciosamente cubierta de chocolate

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

A principios de esta semana, las calles de Westönnen, un pequeño suburbio de Werl, en el oeste de Alemania, quedaron deliciosamente recubiertas cuando más de una tonelada métrica de chocolate con leche se derramó de un tanque de almacenamiento y se endureció de inmediato hasta convertirse en un delicioso e intransitable caos de 10 metros cuadrados.



Videos by VICE

El derrame parece haber sido resultado de una fuga en la válvula de un tanque en DreiMeister, una fabrica de chocolate local.

“Se suponía que ese chocolate debía estar en nuestras trufas, barras de chocolate y monedas de chocolate”, le dijo Fabian Steiner, un portavoz de DreiMeister, a MUNCHIES. Añadió que la cantidad de chocolate perdida no debería arruinar la Navidad. Aunque fue un evento desafortunado, para DreiMeister sólo representa una gota en el mar de chocolate que producen, pues ingresan alrededor de 400 toneladas de chocolate al año.

La calle permaneció cerrada durante casi dos horas, mientras aproximadamente 25 bomberos y un puñado de empleados de DreiMeister limpiaron la calle con agua caliente, una antorcha para techos, palas y mucho esfuerzo. “Creo que uno de nuestros vecinos llamó al departamento de bomberos”, dice Steiner, aunque no está seguro de si los bomberos comieron algo del chocolate que había en la calle: “Ellos dicen que no, pero no estoy seguro de que podamos confiar en eso”.

Al final, DreiMeister reanudó las actividades de fabricación el miércoles por la mañana y le envió una gran canasta de chocolate al departamento de bomberos. En una declaración del sitio de la ciudad de Werl decía: “A pesar del desgarrador incidente, es poco probable que una Navidad sin chocolate sea inminente en Werl”.