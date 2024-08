Guns N ‘Roses demandó a una cervecería por usar el nombre de la banda en sus productos

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.



A mediados de la década de 1990, Guns N ‘Roses era básicamente Axl Rose, la colección de pañuelos de Axl Rose y el tecladista Dizzy Reed. El grupo había pasado varios años trabajando en hacer nuevo material después de su álbum The Spaghetti Incident, pero ni una sola canción se materializó. En 1999, Rose dijo que una versión reconstruida de Guns N ‘Roses lanzaría pronto un nuevo disco llamado Chinese Democracy.

Pasó un año y Rose aún no había terminado de grabar. Pasaron otros dos años más. Luego otro. Y después, en 2003, Dexter Holland, el vocalista de The Offspring, anunció que el próximo álbum de su banda se llamaría Chinese Democracy. “Si te duermes, pierdes”, dijo en ese momento. “Axl se apropió de mis trenzas, así que yo me apropié del título de su álbum”. Según la revista Rolling Stone, hubo rumores acerca de que Rose le envió una carta a Holland advirtiéndole que no usara el nombre Chinese Democracy, pero ninguna de las partes involucradas lo confirmó.

Esa habría sido la mejor disputa por una marca registrada relacionada con Guns N ‘Roses, pero luego una cervecería de Colorado dijo “Espera a ver nuestra cerveza. No realmente, espera a ver nuestra cerveza con la temática de Guns N’ Roses”. El medio Westword informa que en agosto pasado, Oskar Blues presentó una solicitud de marca registrada para una cerveza a la que llamó Guns ‘N’ Rosé. La cervecería describió el sabor de la cerveza ale como “tuna melosa y flor de jamaica con un sutil perfil de lúpulo”, pero fue el nombre impreso en la etiqueta lo que rápidamente llamó la atención de Guns N ‘Roses. Los abogados de la banda rápidamente le pidieron a la cervecería que dejara de usar ese nombre.

Según el Denver Post, una reunión en diciembre de 2018 entre un representante de la banda y el CEO de la cervecería no llegó a ninguna parte, y a pesar de un cese y desistimiento oficial, Oskar Blues todavía se sentía confiado con su elección de nombre. “El uso que hace nuestro cliente del nombre GUNS ‘N’ ROSÉ para la cerveza no infringe las marcas de GNR. GNR no posee ninguna marca registrada de GUNS N ‘ROSES para cerveza o cualquier bebida alcohólica”, escribió el abogado de la cervecería. “GNR no ha utilizado jamás la marca GUNS N ‘ROSES en relación con las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no tiene derechos sobre la marca en relación con la cerveza u otras bebidas alcohólicas”.

Oskar Blues lanzó la cerveza en barril y en paquetes de seis latas en febrero, y los abogados de la banda nuevamente le dijeron a la cervecería que dejara de usar su nombre. “No aceptamos la explicación de que Oskar Blues haya nombrado a su producto Guns ‘N’ Rosé basándose únicamente en el supuesto color y sabor del perfil de su cerveza”, escribieron los abogados de la banda. “Hay muchas palabras que Oskar Blues podría haber usado para identificar el supuesto ‘estilo rosado’ de su cerveza; pero Oskar Blues eligió específicamente usar una variación de la famosa marca registrada de GNR”.

En marzo, un abogado de la cervecería ofreció retirar la solicitud del nombre ante la Oficina de Patentes y Marcas de los EE. UU., y dejar de vender la cerveza así como la mercadería asociada antes del 31 de marzo de 2020. Guns N ‘Roses presentó oficialmente una demanda por infracción del derecho de marcas en mayo. Pero después de meses de ir y venir, Reuters informa que los abogados de la banda anunciaron el lunes que ambas partes habían llegado a un acuerdo, y que estaban trabajando para desestimar la demanda.

Curiosamente, a finales de julio, Oskar Blues anunció que su nueva cerveza pronto estaría disponible en todo el país, tanto en barril como en paquetes de seis latas. “La diáfana tuna se mezcla con la flor de jamaica en esta refrescante y espumosa cerveza rosada”, escribió en un comunicado de prensa. ¿Cuál es, finalmente, el nombre con un sonido muy familiar que le dieron a la cerveza? Rosé for Daze.