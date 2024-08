El «helado más peligroso del mundo» es 500 veces más picante que la salsa Tabasco

Amigos, si alguna vez han fantaseado con morir mientras se comen un helado, ¡tengo noticias para ustedes! Simplemente hay que ir a Glasgow, donde un café y heladería está sirviendo lo que anuncian como el «helado más peligroso del mundo».

La heladería Aldwych Cafe and Ice Cream Parlour de Glasgow comenzó a servir el Respiro Del Diavolo la semana pasada. Se ve francamente magnífico: un brebaje cremoso y carmesí con chiles asomando por encima como velas en un pastel de cumpleaños.

Pero esta belleza también es mortal, saturada con más picante del que pueden soportar las papilas gustativas del ser humano promedio. Sus fabricantes afirman que es «500 veces más picante que la salsa Tabasco», y su lista de ingredientes contiene tantos irritantes que los trabajadores deben usar guantes al manipularlo para prevenir quemaduras.

Y, perdón, niños, pero ¡esta belleza es sólo para adultos! Tienes que tener 18 años o más para poder comerlo, e incluso debes firmar un permiso. Los clientes que ordenen el helado deben firmar un documento que libere de responsabilidad a la heladería y en el que se advierte que al consumirlo corres el «riesgo de lesiones personales, enfermedades e incluso la pérdida de la vida».

Bueno, gracias, ¡pero yo mejor paso!

Al parecer, el helado está hecho a partir de una receta italiana que data de 1936, y han sido muy cautelosos para no revelar nada sobre los ingredientes de su «receta secreta» más allá de afirmar que la «hacen desde cero todos los días usando ingredientes locales y ciertos elementos italianos».

Si no tienes ni la más mínima idea de qué significa eso, me temo que yo tampoco: MUNCHIES no pudo contactar a Aldwych (el correo electrónico asociado con el café rebotó) antes de la publicación del artículo para que nos contaran en qué lugar de Italia exactamente descubrieron la «receta ultrasecreta» de su helado y como fue que la hicieron suya, si muchos de sus clientes lo han probado, y si alguno de ellos ha sufrido algún problema de salud después de comerlo.

El café seguirá vendiendo este helado justo hasta el Día de San Valentín, ya que aparentemente es el preludio perfecto para una velada romántica. «Muchos chicos italianos salen en una velada romántica con sus novias o esposas y compran un poco de este helado, porque es un hecho bien conocido que el chile es un afrodisíaco y es agradable degustarlo con una copa de vino burbujeante», afirmó Lee Bandoni, el hermano del dueño del café, Martin Bandoni.

«Por un segundo, pensé que tendría que fingir mi reacción, pero luego el picante golpeó mi cara como un lanzallamas», escribió en sus notas un pobre editor del Evening Times que el domingo probó el maldito helado en nombre del periodismo. «Los latidos de mi corazón se aceleraron al tiempo que mi boca estallaba en llamas».

Vaya, suena fantástico. De cualquier forma, si lo que desean es un fogoso golpe afrodisíaco, siempre está el helado de Cheetos Flamin’Hot.