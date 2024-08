Estos helados son una manera dulce pero cruel de decir ‘Terminamos’

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Si no te resultó obvio por el caudal de parejas nuevas y sonrientes que aparecen en las selfies de las actualizaciones de tus redes sociales, otra vez es temporada de estar en pareja.

Como puede decirte cualquier persona que haya tenido una cita a través de Internet, por cada potencial buena cita, tendrás al menos tres malas. E Incluso en ese afortunado caso, no importa lo bueno que pueda parecer alguien en las citas uno, dos y tres, con la comodidad y la confianza viene la dura realidad de que las personas son más repugnantes, raras o despreciables de lo que alguna vez pensamos.

Aún así, cuando es el momento de reducir las pérdidas, hacerle saber a las posibles parejas que la relación llegó a su fin ya no tiene porqué ser una situación tan amarga. La compañía Nora’s Non-Dairy,con sede en Vancouver, tiene una solución que es un poco más dulce, aunque no por eso menos cruel: una colección de edición limitada de botes de helado con leyendas que dicen “Se acabó”.

No hay metáfora alguna aquí; literalmente dicen eso —junto con “Ya no puedo seguir con esto” y “Terminamos”— en letras grandes y llamativas. Es como el post-It de rompimiento de Sex and the City, pero para la era de Instagram.

“Con tantas personas empezando y terminado relaciones con tanta frecuencia, estos helados satisfacen una necesidad muy importante: la necesidad de romper con alguien sin mucho drama, tiempo o incomodidad”, le escribió la compañía en un correo electrónico a MUNCHIES.

La idea no es del todo única: terminar una relación usando un postre se ha convertido en un elemento que ha captado la atención en Internet. La semana pasada, una heladería de Londres hizo su propia versión de esta idea con el pastel de helado “Me divorcio de ti” ($96 dólares), y el proyecto de arte basado en Instagram Eat Your Heart Out traslada frases de rupturas, como por ejemplo: “No Creo que realmente te haya amado”, a pasteles y tartas.

La colección de Nora’s Non-Dairy incluye tres sabores de helados veganos, cada uno con su propia selección de frases. El sabor Strawberries y You’re Mean se prestan para una separación ligeramente más agradable, mientras que la lista de razones para una ruptura en el sabor Bye Bye Brownie, que incluye “Te gusta la banda Nickelback” y “Te acostaste con mi mejor amigo/a”, podría ser idónea para un rompimiento más directo. (Sin embargo, si la razón para terminar es la última que citamos, probablemente ni siquiera vale la pena comprarle a esa persona un helado).

Incluso si ninguno de estos productos (pasteles de divorcio o botes de helado para rupturas) sirven realmente para romper lazos, la yuxtaposición de algo tan serio con algo tan dulce resulta atractiva de una manera irónica.

Piensa en ellos como en un regalo de despedida: estás haciendo algo lindo al evitar que tu ahora expareja se esconda tristemente en la tienda de helados Ben y Jerry’s más cercana en busca de consuelo. Eres un gran partido y perderte será duro, tal vez el helado suavice el terrible golpe.