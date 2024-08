Ve al hermano de Brad Pitt recrear el final de ‘Se7en’ en un comercial de cerveza

Doug Pitt es un buen tipo. Además de soportar varias décadas como “el hermano menor de Brad Pitt”, ha pasado gran parte de su vida tratando de mejorar la vida de los demás. El mes pasado, estuvo en Tanzania buscando sitios para pozos que lleven agua limpia a las comunidades de todo el país. También celebró el décimo aniversario de Care to Learn, una organización sin fines de lucro para niños de edad escolar que necesitan ayuda financiera en las áreas de “salud, alimentación e higiene”. (Ah, sí, también es el fundador de Care to Learn). Y también reinterpretó la icónica escena final de Se7en, cambiando la cabeza decapitada de Gwyneth Paltrow por un six pack de cervezas.



En un comercial de dos minutos para Mother’s Brewing Company, Pitt interpreta a… bueno, sigue siendo Doug Pitt, pero Doug Pitt hace una interpretación muy convincente del detective David Mills. Tiene la chaqueta de cuero, la barba de candado, y la frase “¿Qué hay en la cajaaaa?”. El anuncio es realmente una recreación increíblemente bien hecha de aquella escena, en la cual Brad Pitt se enfrenta al psicópata interpretado por Kevin Spacey. (Se7en fue hecha hace 24 años; así que ya no cuenta como spoiler).

Videos by VICE

En lugar de un asesino en serie, Doug Pitt se enfrenta a un trabajador de Mother’s Brewing Company que parece haberse servido un par de las cervezas “refrescantes” de Doug, quien tiene que decidir si rociar o no al tipo en la cara con una manguera de agua. (No vamos a arruinarles el final. Solo vean el video).

https://www.instagram.com/p/Bw-ZEJnlwIj/

Esta gloriosa recreación cinematográfica tiene el objetivo de promover Doin ‘Good Orange Wheat Ale, una de las nuevas cervezas de Mother. “Conocimos a Doug a través de Care to Learn. Hace años quería que colaboráramos con él en una cerveza para su cumpleaños número 50″, reveló a MUNCHIES Anne Mauldin, directora de mercadotecnia de Mother’s Brewing Company, en un correo electrónico. “Eso no sucedió, pero nos mantuvimos en contacto y creamos este proyecto que entrega una parte de los ingresos a nuestra comunidad. Fueron la primera opción de una organización benéfica local, ya que hemos estado conversando con él sobre la elaboración de una cerveza durante aproximadamente dos años. Doug es un tipo súper amable y tiene un gran sentido del humor, así que por fortuna aceptó la idea”.

La cerveza fue lanzada el sábado en la sala de degustación de Mother, y todas las ganancias de su venta fueron donadas a Care to Learn. (Cuando lancen los six packs de la cerveza dentro de unas cuantas semanas, también se donará un porcentaje de las ventas a la organización sin fines de lucro). Mauldin estimó que, entre el evento de lanzamiento y las ventas de los six packs, la cervecería podrá donar cerca de 1,000 dólares a la organización.

Buen trabajo, Doug Pitt y Mother’s Brewing Company.