Este hombre robó una ambulancia para comprar un sándwich

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

¿Has tenido esa sensación cuando hace mucho calor; ese impulso —ese deseo ardiente— de robar una ambulancia y comprar un sándwich? Yo tampoco. Sin embargo, según la policía de Mesa, Arizona, Todd Shell, de 37 años, fue arrestado y encarcelado la semana pasada por hacer justamente eso.

Parece ser que Shell acababa de ser dado de alta del Hospital Banner Desert después de ingresar por un problema relacionado con un golpe de calor cuando decidió que el clima era demasiado ardiente como para caminar a casa. Entonces, hizo lo que haría cualquier persona racional: se metió a una ambulancia que estaba encendida y se marchó. Recorrió aproximadamente 16 kilómetros antes de que lo alcanzaran las autoridades, quienes fueron capaces de encontrar a Shell utilizando el localizador GPS dentro de la ambulancia robada. Una vez capturado, Shell explicó que simplemente se dirigía a su casa para recoger unos dólares para comprar un sándwich y planeaba devolver la ambulancia desde el primer momento.

Nadie resultó herido durante la corta persecución y las autoridades dijeron que la ambulancia no sufrió daños. Y para ser justos, de acuerdo con el registro del clima, las temperaturas alcanzaron un escalofriante máximo de 46 grados centígrados el día en que Shell llevó a la ambulancia a dar una vuelta.

¿Es una justificación legítima para secuestrar un vehículo de emergencia? ¿Hay una cierta temperatura que, una vez alcanzada, hace que la gente comience a robar ambulancias a plena luz del día? La respuesta: No. Si Shell no hubiera tomado la ambulancia para ir a su casa a recoger el dinero del sándwich, el vehículo podría haber sido utilizado para transportar pacientes y salvar vidas de manera efectiva, sin mencionar las cosas importantes que la policía pudo haber hecho en lugar de malgastar su ocupado tiempo en atrapar a Shell. Sin embargo, sobra decir que la situación es bastante divertida. (Probablemente no para Shell, quien enfrenta cargos por delitos graves de uso ilegal de medios de transporte y huir de la policía).

Así que las cosas no lucen demasiado bien para nuestro antihéroe ladrón de ambulancias. Pero bueno, esperemos que la cárcel tenga aire acondicionado.