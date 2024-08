Este hombre fue arrestado por llenar una tina de hotel con papas y drogarse con MDMA

Artículo publicado originalmente por Munchies Reino Unido.

Fue una gran noche. El sol está saliendo, todavía no has dormido, y no sabes si el hombre que estuviste abrazando toda la noche en realidad era un hombre, o tu mamá. Tienes seis botellas vacías de vodka al lado de tu cama, sin celular ni memoria de lo que pasó después de las 4 AM, y un deseo enorme de ver tu serie favorita mientras logras ponerte de pie.

Pero, oye, ¡al menos no estás tan mal como el tipo que fue a una fiesta de cinco días y fue arrestado mientras llenaba la tina de un hotel con papas!

James Johnson, de 30 años, había planeado un humilde convivio de una noche con sus amigos. Para amenizar la reunión, pidió 970 dólares en drogas por internet, y reservó una habitación en un hotel cerca de Southampton.

Cuatro días después, Johnson y sus amigos fueron encontrados en el hotel, todos drogados, vestidos con ropa interior femenina y con una bolsa de papas crudas.

De acuerdo con un periódico local de Southampton, Southern Daily Echo, Johnson fue arrestado luego de que la policía lo encontrara ebrio e intentara llenar la tina del hotel con papas. También descubrieron varias drogas, incluyendo MDMA, 2CB y 5-MAPB, en su habitación de hotel. Fue acusado por posesión de drogas con intenciones de traficar.

La policía entregó las sustancias ilegales a los expertos en drogas luego del arresto de Johnson. Las pruebas mostraron que debido a la impureza de las drogas, solo valían alrededor de 380 dólares.

Según el Daily Echo, el fiscal en el caso de Johnson dijo que la policía lo había visto “con la bolsa de papas y con ropa de mujer”. “Eso puede ser lo que llevó a los oficiales a creer que estaba intoxicado” dijo.

El juez, que describió el caso como “extraño y descabellado”, le preguntó a Johnson por qué se había quedado en la habitación durante cinco días y había llenado la tina con papas. Él respondió: “En ese momento sentí que era lo correcto”.

Suena lógico.