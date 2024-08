Este hombre encontró gusanos vivos en su pescado y el restaurante fue el indignado

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

A pesar de que casi todos los tipos de peces silvestres están infectados con gusanos, a las personas todavía les parece asqueroso encontrarse con algunos nemátodos en sus platos. (Impactante, ¿no?) Bueno, si yo hubiera visto un gusano abrir un agujero en el platillo de mi pareja después de haberse comido la mitad, como este hombre de Middletown, Nueva Jersey, también me hubiera molestado un poco.

Al residente de Middletown, Jim Guinee, no le pareció agradable ver un gusano saliendo de un pedazo de bacalao que su novia estaba comiendo en el restaurante Stella Marina Bar and Restaurant de Asbury Park. En un video del incidente que Guinee publicó en Facebook el sábado, dijo que estaban celebrando el cumpleaños número 80 de su tía. “No sólo pasamos casi toda nuestra cena sin bebidas”, dice Guinee en el video, “sino que ahora, la cena cobró vida. Después de haberte comido la mitad de tu pescado, esto no es lo que quieres ver”.

El restaurante dejó de servir el platillo una vez que las noticias se hicieron públicas. “Uno de nuestros proveedores de mariscos nos envió el bacalao del sábado y no se percató de los gusanos encontrados por dos de nuestros huéspedes, en su pescado”, dijo el restaurante en respuesta a la publicación de Facebook que, desde entonces, fue eliminada. “Inmediatamente dejamos de servir ese platillo. También recompensamos generosamente a la familia y expresamos nuestra sincera preocupación y disculpas por el hecho de que uno de nuestros huéspedes no haya tenido una experiencia increíble en nuestro restaurante”.

El restaurante luego arremetió contra Guinee en Facebook, alegando que estaba “muy sorprendido por la insensibilidad y la reacción irresponsable de un abogado para tratar de destruir nuestra reputación y posibles medios de vida debido a algo que podría haberle pasado a cualquiera, ya sea cocinando en casa o en un restaurante”.

Es lamentable que esto haya sucedido en Nueva Jersey y no solo porque sea mi estado natal, sino porque Nueva Jersey tiene muy buenos mariscos.

Como dijo el difunto Anthony Bourdain en una de sus últimas entrevistas, “la grandeza de Jersey, para mí, es la comida indígena de Nueva Jersey, los tomates, el maíz en verano, las almejas al vapor, las colas de pez globo fritas que solía comer cuando era niño en la orilla”. Tal vez con gusanos y todo.