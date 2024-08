Un hombre se queda dormido en el baño de un bar y tiene que llamar al 911 para salir

«Este no es el tipo de bar donde muerdes la cabeza de un murciélago mientras las luces estroboscópicas parpadean», escribió la revista New York acerca del bar Marshall Stack. «Es más bien un lugar donde disfrutar, bajo las luces Art Deco ámbar, una pizza de muffin inglés o un sándwich cubano servido en una chapata de la panadería de Sullivan Street».

Bueno, eso suena encantador, casi tan encantador como quedarse dormido en el baño después de tres cervezas, tener que llamar al 911 para que te saquen del bar poco después de la salida del sol, y luego desear que ninguno de tus amigos te reconozca en las fotografías subsecuentes.

A pesar de llevar el nombre de las bocinas que pueden haber contribuido a la pérdida de audición de Pete Townshend, el bar en el Lower East Side es un lugar razonablemente tranquilo. Y, al parecer, es tan silencioso que un chico aún no identificado de 23 años pudo quedarse dormido en uno de sus baños y permanecer ahí, completamente imperturbable, hasta algún momento después de las 7 de la mañana siguiente.

«Estoy muerto de cansancio, tomé como tres cervezas, [y] quería irme», le dijo el joven al New York Post con respecto a su noche de viernes. «Entré [al baño] a orinar. Cuando terminé, me senté en el inodoro, cerré los ojos y me dormí». Culpó a su amigo por comprarle una IPA tras otra, y también por estar tan concentrado tratando de conquistar a una chica que no se dio cuenta de que Rip Van Wheatbeer había desaparecido.

El chico durmió durante varias horas, y cuando despertó, se dio cuenta de que el bar estaba totalmente vacío y que estaba encerrado, atrapado detrás de una cortina metálica. (La parte más impresionante de esta historia es que de alguna manera logró caminar después de haber dormido en un inodoro. Yo, tres días después, todavía tendría las piernas entumecidas). Dijo que no tuvo más remedio que llamar al 911 y preguntar si alguien por favor podría acudir y ayudarlo a salir.



«Estaba tan avergonzado», dijo. «Esto nunca me había pasado antes». También sugirió que, si ya trabajaste 12 horas continuas, tal vez lo más adecuado sea irte a casa en lugar de visitar tu bar local. (Y, a pesar de que el Post publicó su foto , aparentemente aún espera que todo quede en el olvido, y que no le vayan a poner algún sobrenombre desafortunado debido a esto).

Según Bowery Boogie, una mujer de 20 años se quedó encerrada en otro bar del Lower East Side el verano pasado. Therese Hipolito se durmió en el piso del baño del Boss Tweed’s Saloon alrededor de las 4 a.m., durmió hasta casi las 8, y luego llamó al 911. Cuando llegaron los policías, tuvieron que cortar con una sierra los barrotes de seguridad para poder liberarla, y tenían muchas preguntas sobre qué hacía una menor de 21 años bebiendo ahí en primer lugar. El día que el bar fue reabierto, la policía hizo una redada y le hizo cargos por 40 diferentes violaciones al reglamento del departamento de policía y a la Autoridad Estatal que regula la venta de Licor.

Al menos el chico del Stack ya tenía edad legal para beber. Pero tal vez la próxima vez, mejor optará por el sándwich cubano.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.