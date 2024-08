Este hombre llevó un venado muerto al drive-thru de McDonald’s

Artículo publicado originalmente por MUNCHIES Estados Unidos.

En la ciudad donde crecí no se acostumbra cazar, por lo tanto no sé mucho de esa cultura. Hasta hace poco entendí por qué algunas personas usaban esos gorros anaranjados fluorescentes antes de que se pusieran de moda, y a pesar de haber vivido en Pennsylvania, no sabía que algunas escuelas consideran el primer día de la temporada de caza como un día festivo. Aún así, puedo decirte con certeza que incluso en las áreas de caza, probablemente te verán feo si caminas por el drive-thru de McDonald’s con un venado muerto y ensangrentado sobre tus hombros.

Esto fue exactamente lo que pasó en Nueva Zelanda el fin de semana pasado, según un video que subió a Facebook Blake Horton de Taumarunui. En el video, un auto se detiene en el drive-thru de McDonald’s (el video fue tomado desde el interior del automóvil). Al principio, todo parece bastante normal, hasta que Horton hace zoom hacia un hombre parado en la pantalla del menú, con pantalones cortos y botas; casualmente con un venado muerto sobre sus hombros y pidiendo una hamburguesa.

Según el sitio de noticias de Nueva Zelanda, Stuff, lo ocurrido no fue tan extraño, al menos para los locales. “Usar botas de goma, shorts y traer un venado muerto, es bastante normal para los neozelandeses”, escribió.

Lamentablemente, antes de que pienses que esto solo es algo peculiar de Nueva Zelanda, Stuff informó que el hombre que trae el venado en el video, Tehanairo Tetawhero, es en realidad un amigo de Horton, y que después de ir a cazar, decidieron “terminar la noche con algo divertido” al llevar al venado al drive-thru. “Estaba pesado. Estaba tratando de no mirar hacia la camioneta o simplemente me hubiera muerto de la risa”, le dijo Tetawhero a Stuff. El personal de McDonald’s se sorprendió, pero no se vieron tan molestos, ya que solo le cobraron por una de sus tres hamburguesas. (Aún así, McDonald’s se negó a hacer comentarios sobre la situación al Stuff).

Aunque esto no hubiera sido planeado, es cierto que en Nueva Zelanda, al igual que gran parte de Estados Unidos, no se permite llevar animales que no sean animales de compañía a establecimientos de alimentos. Dicho esto, tal vez no estaban rompiendo ninguna ley ya que el Código de Normas Alimentarias de Australia Nueva Zelanda dice que “en los negocios de comida están prohibidos los animales vivos”.