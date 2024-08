Estos hotcakes decorados con macarrones en forma de tampón son perturbadores

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

A inicios de marzo, durante una semana, The Bookclub en Shoreditch, Londres, servirá unos “hotcakes red-velvet de temporada” decorados con macarrones en forma de tampones, y por si eso fuera poco podrías acompañarlos con un Bloody Mary. Un porcentaje de lo recaudado será destinado a la caridad Big Bloody Brunch para apoyar sus esfuerzos por desestigmatizar la menstruación y proporcionar a las mujeres en situación de pobreza los productos necesarios para cuando les llega su período. Es imposible negar que se trata de una causa muy noble, aunque no me parezca suficiente motivación para comer algo tan perturbador que parece que antes estuvo dentro de mi vagina.

