Este influencer casi va a la cárcel por tomarle fotos al menú de una aerolínea

A principios de este mes, el propietario de un camión de helados de Los Ángeles decidió que ya había tenido suficiente de la cultura influencer, y estaba harto (y un poco avergonzado por) cualquiera que le hubiera pedido helado gratis a cambio de hacerle publicidad en sus historias de Instagram. Así que en lugar de cambiar el helado por la prometida “publicidad” que no necesitaba, imprimió un cartel que decía que cualquiera que se autodenominara “influencer” pagarían el doble por sus helados.

Por muy satisfactorio que sea darles a los Instagrammers profesionales, a los YouTubers o a los TikTokers un recordatorio de que no son tan importantes como sus seguidores les hacen creer, una aerolínea indonesia lo llevó demasiado lejos, amenazando con presentar cargos por difamación contra un blogger de viajes porque publicó su menú de mala calidad en línea.

El feed de Rius Vernandes está lleno de fotos de vuelos en primera clase, asientos totalmente reclinables y hasta una maleta Supreme x Rimowa. En su bio, se describe como “un geek de las millas tratando de dominar el arte de viajar gratis”, pero les juramos que, en este caso, es el bueno de la historia.

El fin de semana pasado, él y su novia estaban volando en clase ejecutiva con la aerolínea Garuda Indonesia de Sydney a Denpasar, Indonesia y, como suele hacer, hizo un video de su experiencia y lo compartió en las redes sociales. A pesar de la supuesta elegancia de la cabina, le entregaron un menú escrito a mano en lo que parecía una hoja de cuaderno. Publicó una foto del menú, con el título “Me dijeron que el menú seguía en imprenta”, acompañado de un emoji de facepalm.

La foto del menú se volvió viral, especialmente en Indonesia, y a Garuda Indonesia no le gustó que se lo llevaran entre las piernas, en absoluto. La aerolínea anunció rápidamente que el menú era solo para la tripulación de cabina y no debió de haberse entregado a los clientes. De acuerdo con el sitio de viajero frecuente One Mile At a Time, la aerolínea lanzó un memo sugiriendo que prohibiría todas las fotos, videos o “[documentar] actividades” durante sus vuelos. (Después de que se burlaron de ellos en redes ora vez, cambiaron de opinión y dijeron que se permitirían selfies y fotos personales, siempre y cuando no estuvieran “perturbando la comodidad o dañando a otros pasajeros”).

Vernandes publicó una explicación en YouTube y dijo que no estaba tratando de dañar la reputación de la aerolínea; estaba reseñando el servicio como lo hubiera hecho durante cualquier otro vuelo. El miércoles, publicó en Instagram una foto de dos sobres cafés de un departamento de la policía local, diciéndole que tanto él como su novia debían acudir para ser interrogados. Reuters informa que varios empleados de la aerolínea habían presentado un informe policial, acusando a Vernandes de “usar una percepción negativa […] hacia la aerolínea” y potencialmente violar las leyes de difamación de internet en Indonesia.

“Pido su apoyo en esto. De verdad. Todos ustedes tienen una voz. Especialmente los influencers”, escribió en la foto. “Espero que puedan ayudarme a compartir y apoyarme con este problema porque no quiero ver que, en el futuro, cada vez que reseñemos algo, cada vez que hagamos críticas constructivas, puedan criminalizarnos”.

El viernes, The Jakarta Post informó que el sindicato de trabajadores de Indonesia Garuda había retirado los cargos contra Vernandes. Él y su abogado se unieron al presidente de la aerolínea, Ari Akshara, en una conferencia de prensa, y dijeron que Garuda Indonesia le había ofrecido dos vuelos gratuitos como compensación.

Hermano, no queremos decirte qué hacer, pero lo mejor es que digas “no, gracias”.