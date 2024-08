El ingrediente especial de este cocinero de escuela era la carne de canguro

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Si desconoces por completo lo que se ofrece hoy en día en las cafeterías de las secundarias, no te preocupes: nada ha cambiado. La semana pasada, en la secundaria Potter-Dix, en Nebraska, el cuerpo estudiantil de 78 personas comió banderillas de salchicha, pizza y chilli con carne, todo acompañado de leche.

Videos by VICE

Lo que el menú no mencionaba, y lo que los administradores no sabían en ese momento, era que el cocinero Kevin Frei de Potter-Dix supuestamente le agregó carne de canguro al chilli con carne que sirvió el jueves pasado. Sinceramente, no suena como un gran problema, pero el superintendente de Potter-Dix, Mike Williams, escribió una carta informando a los padres que no volvería a suceder.

Según The Sandhills Express, Frei le dijo a Williams que le había agregado carne de canguro al chilli y explicó que lo había hecho por su “valor nutricional”. (Lo que Frei no mencionó fue de dónde sacó la carne de canguro en Potter, Nebraska, una ciudad de 333 personas que se encuentra a más de 600 kilómetros al oeste de Omaha).

Williams envió inmediatamente una carta a los padres de los alumnos de Potter-Dix, asegurándoles que la carne de canguro no era “insalubre o peligrosa”, pero prometiéndoles que no se volvería a utilizar para el almuerzo otra vez, no mientras él estuviera de guardia. “Si alguna familia quiere comer alimentos exóticos, puede hacerlo en su casa, no en la escuela”, escribió Williams. “Si tuviéramos alimentos o ingredientes fuera de lo común, deberían aparecer en el menú para que los estudiantes y las familias estén al tanto de lo que se les servirá. De ninguna manera volveremos a servir comida de esta naturaleza. Punto”.

También les dijo a los padres que la carne tenía que ser segura e inspeccionada por el USDA para que las compañías la vendieran. (O tiene que cumplir con los estándares de la Asociación de Funcionarios de Control de Alimentos de Estados Unidos, que es una “asociación de miembros voluntarios de agencias locales, estatales y federales encargadas por la ley de regular la venta y distribución de alimentos de animales”).

La carne de canguro es una rareza culinaria, incluso en Australia. El Departamento de Medio Ambiente y Energía del país explica que la venta de carne de canguro para algo que no sea alimento de mascotas no estaba permitida hasta 1993. En los últimos 25 años desde que se volvió legal, la carne se ha utilizado en cada vez más restaurantes.

En el último año, el número de canguros silvestres ha aumentado dramáticamente, y los ecologistas han comenzado a alentar a los australianos a considerar la posibilidad de comerlos de vez en cuando. “Si vamos a sacrificar a estos animales, lo haremos humanamente, pero quizás también deberíamos pensar para qué podríamos usar a los animales que se matan”, le dijo David Paton a ABC News. ¿Por qué los australianos se niegan a comerlos? Podría ser en parte porque los canguros son el animal nacional del país, o en parte porque los australianos de mayor edad crecieron viendo un programa de televisión llamado Skippy the Bush Kangaroo.

Australia exportó un estimado de 3.000 toneladas de carne de canguro a otros países en 2016/2017, incluido Estados Unidos. En la década de 1970, Estado Unidos tuvo una prohibición temporal de carne de canguro durante casi una década, pero la carne no ha enfrentado ninguna restricción de importación desde entonces. La única excepción es el estado de California, que restableció la prohibición de todos los productos de canguro, incluida la carne, en 2015.

De vuelta en la secundaria Potter-Dix, no volverán a servir chilli con carne durante el mes de octubre. En Halloween, la cafetería servirá “Infusión de brujas, Cerebro horneado y Manzanas envenenadas”, que no deberían causar problema… siempre y cuando el “cerebro” no provenga de un canguro.