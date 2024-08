Internet dice que McDonald’s convertirá sus áreas de juego en ‘lounges para fumar hierba’

Este artículo se publicó originalmente en Munchies US.

Antes de que te armes los porros y vayas al McDonald’s más cercano, queriendo fumar donde solía estar la alberca de pelotas, esperamos que leas esto: a pesar de que un artículo ‘noticioso’ insite —y la palabra noticioso debería leerse en tono sarcástico y marcando esas comillas— ningún McDonald’s ha convertido sus zonas infantiles en áreas para fumadores de marihuana.

El rumor parece haber comenzado en un sitio llamado Now8News, que está lleno de historias inventadas, las típicas que tus amigos tontos siempre comparten en Facebook. (Dos de sus recientes titulares decían “Dead Body Of Homeless Man Turns Out To Be The Legendary Elvis Presley” [Cadáver de sin techo resulta ser el legendario Elvis Presley] y “COLORADO: HUNTER CLAIMS HE WAS SEXUALLY ASSAULTED BY A SASQUATCH” [Colorado: Cazador asegura haber sido atacado sexualmente por el sasquatch].) En esta publicación viral, el sitio afirma que McDonald’s planea convertir las áreas de juego de 15 restaurantes de Colorado en sitios de descanso para fumadores de marihuana.

“Cada sitio no sólo contiene el humo de la marihuana dentro de su reducido espacio, sino que repele el olor a través de un tubo de ventilación colocado encima del área”, dice el sitio. “De manera que, aunque las puertas están cerradas en la antigua área de juegos, el olor de la marihuana no entrará a la zona principal del restaurante mientras la gente entra y sale de las instalaciones”.

La gente en realidad creyó esas palabras y la historia fue compartida tantas veces que la Associated Press decidió que necesitaba ser refutado oficialmente. “Las áreas de juegos de McDonald’s no se van a convertir en fumaderos de marihuana, ni siquiera en Colorado, el primer estado en permitir la venta de la marihuana para uso recreativo”, escribió la AP, posiblemente luego de suspirar con desconcierto y preguntarse en qué se ha convertido su vida. Además, el portavoz de McDonald’s, Khim Aday, dijo al medio de comunicación que los rumores eran “cien por ciento” falsos.

A pesar del trabajo de la AP, no estamos muy convencidos de que esta historia no regresará como otra más de Now 8 News ( Walmart zombies). Ya se salieron con la suya en octubre de 2015 y los rumores eran tan fuertes que el sitio Snopes tuvo que darle un enorme sello de FALSO. “Si bien Now8News no contiene un aviso de advertencia, es un sitio de noticias falsas que se hace pasar como una página de noticias común, y la historia antes mencionada es una copia literal de un artículo publicado antes por el desconfiable sitio Daily Buzz Live”, escribió Snopes.

A pesar de que McDonald’s no cambiará las resbaladillas por los porros, el gigante de la comida rápida sigue siendo el sitio perfecto para saciar el munchies. Según un estudio dirigido por el Green Market Report, 43 por ciento de los clientes de dispensarios de marihuana reportaron haber ido a un McDonald’s en las últimas cuatro semanas. “Respecto a McDonald’s, creo que son los ganadores debido al tamaño de las porciones y el número de locales”, dijo Jeff Stein, vicepresidente de Consumer Research Around Cannabis, a MUNCHIES.

Por lo menos todavía podemos ver los colores brillantes de esos juegos, imaginando lo que podrían ser.