Una invasión de cangrejos azules le está haciendo la vida imposible a los pescadores españoles

En su sitio web, The Food Network tiene más de 200 recetas diferentes de cangrejo azul, desde la ensalada de cangrejo azul de Paula Deen hasta, los cangrejos bañados en mantequilla de ajo, también de Paula Deen. Es una página que vale la pena mirar si te gusta ser pasivo-agresivo con tus arterias… o si vives en la costa mediterránea de España.

Según The Guardian, los primeros cangrejos azules fueron vistos en el Delta del Ebro de España en 2012, y durante los siete años posteriores, los crustáceos invasivos se han convertido en un problema. Si alguna vez has ido de vacaciones a Maryland, sabes que los cangrejos azules son nativos del este de los Estados Unidos, y aunque los científicos no saben con exactitud cómo fueron transportados por el Atlántico, ellos ya se pusieron cómodos y empezaron a “devorar todo”, en palabras de un pescador, destruyendo redes de pesca y comiéndose a los cangrejos verdes que solían vivir en esas mismas aguas. (La mayoría de los biólogos creen que los cangrejos estaban en el agua de los tanques de lastre de algunos barcos y que luego se tiraban a aguas españolas cuando esos barcos llegaban a su destino).

Independientemente de cómo llegaron allí, los cangrejos llegaron para quedarse y la única solución podría ser empezar a cocinarlos. Los pescadores en el Delta del Ebro están capturando una tonelada de cangrejos azules diario, un número que únicamente va en aumento. Solo esta semana, la cantidad total de cangrejos supera las 12 toneladas de cangrejo azul que se capturaron durante todo el año de 2017.

Debido a sus afiladas garras, los cangrejos rompen accidentalmente las redes de pesca y deben ser atrapados con cestas de metal especializadas. No es raro que estos cangrejos sean lo único que los pescadores capturan en todo el día. (Pueden ser plagas tan invasivas que cuando comenzaron a aparecer cada vez más cerca de la costa de Túnez, los pescadores de ese país los compararon con ISIS, porque “lo han destruido todo”).

Científicos del Centro de Investigación Marina de la Universidad de Alicante (CIMAR) en España han estado tratando de identificar formas de controlar la paga de cangrejo azul, pero es difícil porque se reproducen más rápido de lo que los investigadores pueden trabajar. Como resultado, el mejor método para controlarlos podría ser tratar de encontrar mejores formas de atraparlos y emitir permisos para que los pescadores comerciales utilicen canastas o jaulas específicas para cangrejos.

Por el lado bueno, los españoles están aprendiendo que los cangrejos azules pueden ser deliciosos y funcionan bien en platos tradicionales como la paella. “Los cangrejos no se van a ir y las condiciones para su éxito son muy buenas”, le dijo a The Guardian Joan Balagué, jefe de la asociación de pescadores en Sant Carles de la Ràpita. “Se han convertido en otro recurso y hay un mercado para ellos, por eso es rentable para nosotros. Como pescadores, tenemos que adaptarnos y aprovechar al máximo lo que podemos obtener”.