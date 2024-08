KoЯn ahora hace café artesanal, así que acostúmbrense

Artículo publicad originalmente por Munchies Estados Unidos.

No estoy completamente seguro de qué caracteriza a la banda Korn, pero creo que hablo por todos cuando digo que el Café Korn parece fuera de lugar. El producto fue dado a conocer hace dos semanas a través de una increíble promoción de Twitter, que incluía imágenes inmortales de Munky, Fieldy y Head revolviendo contenedores enormes de granos de café y observando la mezcla para, no sé, evaluar el color o algo parecido. 2018 es un año extraño por todo tipo de razones salvajes y terribles, pero yo diría que el hecho de que Korn esté apostando al “mercado artesanal” es uno de los pocos hechos brillantes.

Videos by VICE

Los fans de la banda sabrán que el Café Korn es lo último de una serie de asociaciones inverosímiles para los Beatles del nü metal. Solo unas pocas semanas antes del anuncio milagroso, Umami Burger —la cadena de hamburguesas experimentales que ha abierto tiendas en todos los vecindarios gentrificados de Estados Unidos— lanzó su propia Korn Burger. (No hay especificaciones sobre los perfiles de sabor de la carne; lo único que sabíamos con certeza es que el bollo tenía un logotipo de Korn tostado). Siete días más tarde, Urban Outfitters debutó con una serie de camisetas de Korn personalizadas.

No tengo ningún problema con nada de esto; Korn ha sido una banda que ha trabajado duro durante mucho tiempo. Independientemente de mi gusto musical personal, se han ganado el derecho de llevar su marca al espacio de la comida. Pero tampoco esperaba que la chica de la portada de Follow The Leader se convirtiera en un refinado café guatemalteco y hamburguesas de edición limitada de 14 dólares, así que tenía que averiguar por qué esta banda, de todas las bandas, se estaba centrando en un sector tan incongruente de influencia, casi tres décadas después de su formación.

Resulta que las razones son mucho menos cínicas de lo que piensan. Jeremy Gursey, el propietario de J. Gursey Coffee y el maestro responsable del Café Korn, me convenció de eso cuando platiqué con él la semana pasada. Resulta que la propia línea de café de Korn había estado produciéndose durante más de un año, y Gursey me dijo que había hecho varias pruebas con la banda para definir un perfil de sabor que aprobaran. En total, Gursey dijo que la colaboración produjo 18 mezclas de prototipos diferentes, antes de decidirse por un tostado medio —no demasiado amargo ni dulce—, que implica un acuerdo de paladares divergentes, como el thrash metal y el hip-hop. “Fue un proceso”, dice. “No fue sólo una situación de ‘Ponle el nombre a la bolsa’”.

Gursey es consciente de que el café no es una parte natural del nü metal y, por lo tanto, admite que Korn está construyendo (lo que él describe como) una “marca de estilo de vida”. La banda en sí está formada por bebedores de café casuales, a excepción del baterista Ray Luzier, que es un verdadero conocedor. (Naturalmente, él y Jeremy ahora son amigos.)





Gursey me dijo que la acrimonia específica de los granos no estaba directamente inspirada en la música de Korn, en el sentido de que es difícil impregnar una cáscara de avellana con líneas de bajo esponjosas o un largo final con ese ruido animal que Jonathan Davis hace a media canción en “Freak on a Leash”. Y Luzier, que tuvo la amabilidad de responder algunas de mis preguntas antes de irse de gira, reitera que sabía desde el principio que Gursey aportaría “un enfoque artístico” al proyecto.

“No lo estamos haciendo para ganar dinero, lo estamos haciendo porque es un proyecto que disfrutamos”, insiste. Además agrega que espera que el Café Korn ayude a la banda a “llegar a un público diferente”.

Claramente está funcionando, porque el café se agotó casi de inmediato después de que llegara al sitio de ventas de la banda. Los detalles de la participación en el mercado —personas que compran el café porque aman la bebida, aman a Korn o aman la idea de tomar un café de la marca Korn— siempre serán un misterio, pero sabemos que ya están preparando otro lote. Son buenas noticias para Gursey, quien me dice que ha estado trabajando simultáneamente con otro músico en una mezcla promocional. Supongo que esto ha hecho que Korn vuelva a ser pionero, por primera vez desde mediados de los años 90, y Gursey cree que esta podría ser la punta del iceberg mientras las bandas en cuestión sigan siendo auténticas.

“No va a haber pasta Korn”, se ríe. “Si les gustan las palomitas de maíz, tal vez algún día habrá unas PopKorn, pero tiene que ser algo que disfruten”.

A fin de cuentas, en verdad se siente como si Korn estuviera haciendo todo esto de la manera correcta. Hay una maravillosa y extraña alegría al ver a la generación del rap-rock heredar la ubicuidad metatextual que antes era propiedad de íconos como Aerosmith, The Rolling Stones, AC/DC, y otros. Pero hasta ahora, Korn se ha mantenido puro y ha evitado cualquier cosa que contradiga la sobriedad de Jonathan Davis y el devoto cristianismo de Head. (Una vez que veamos el logotipo de Korn en una botella de vodka, sabremos que hemos saltado al tiburón oficialmente).

“No vamos a contradecir nada porque siempre vamos a ser honestos. Estamos en un punto de nuestras carreras donde estamos muy concentrados y motivados para hacer buena música y hacer las cosas que amamos”, concluye Luzier. “No vamos a perder el tiempo en algo que no es de calidad”.

Hey, es una actitud que todos podemos respetar.