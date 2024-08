La verdad detrás de la conspiración de la pintura de KFC en Twitter

Internet ha pasado gran parte de esta semana estimulando su deleite colectivo en que KFC hizo un impresionante retrato de Mike Edgette, el hombre que descubrió que la marca utiliza una combinación de «11 hierbas y especias» (bueno, la llaman Herb and Spice Girls) en Twitter. Pero internet también es víctima del escepticismo colectivo, preguntándose si Edgette ha sido colaborador del coronel todo este tiempo.

Primero, hablemos de la pintura, porque es gloriosa. En el centro de lo que parece ser un sueño febril de Bob Ross, nuestro héroe, el coronel Harland Sanders, da un paseo cargando a Edgette quien lleva una pierna de pollo en la mano. Ambos están siendo admirados con respeto por un venado, un conejo y un pájaro azul, todos probablemente preguntándose por qué un hombre adulto lleva shorts cargo color caqui.

Videos by VICE

«No tengo idea de dónde sacaron mi foto», le dijo Edgette a MUNCHIES. «El día después de mi tweet, me respondieron por MD y me dijeron ‘Todo está listo, sólo envíanos tu dirección’. El viernes, dijeron que el paquete llegaría el sábado. No les envíe nada, no dijeron qué era, sólo dijeron «ya va en camino». Estoy buscando en Facebook y Twitter, a ver qué imágenes podrían haber sacado de mi perfil, pero no puedo encontrar ninguna que coincida. Eso ya es demasiado creepy, pero me gusta».

La pintura estaba acompañada por tarjetas de regalo de 5 dólares para un año y una carta dándole a Edgette las «Gracias de Kentucky Fried» por descubrir el secreto de KFC en Twitter. «No estaba seguro de que alguien en el mundo tuviera el ingenio, la habilidad y la pura determinación para resolver el acertijo que creé», escribió el coronel. «Y tú no sólo lo resolviste, sino que te hiciste ‘viral’, como se dice, gracias a él».

Pero —SPOILER ALERT— el verdadero coronel ni escribió la carta, ni tuvo nada qué ver con la pésima broma en la cuenta de Twitter. (Y no sólo porque murió hace 27 años). Todo fue orquestado por la agencia publicitaria de KFC, Wieden + Kennedy, las mentes creativas que lanzaron la colección erótica de Harland Sanders al mundo. La pintura y el descubrimiento de Edgette fueron la culminación de una treta que duró semanas organizada por Wieden + Kennedy, quienes sigilosamente cambiaron la cuenta de KFC en Twitter para ver si alguien se daba cuenta.



«Hace un mes plantamos la semilla de esta idea en Twitter», dijo Freddie Powell, director creativo de Wieden + Kennedy, a AdWeek. «Honestamente, no estábamos seguros de si alguien iba a encontrarlo. A veces sólo tienes que exponer las ideas en el universo y cruzar los dedos para que internet haga su magia».

Y vaya que internet hizo su magia, pero desafortunadamente parte de esa magia cuestiona la pureza de cada maldita cosa. En una publicación de Reddit sobre el nuevo cuadro de Edgette, varias personas se preguntaron si él estaba de acuerdo con Wieden + Kennedy, con KFC o con los dos. «Según […] su perfil de Twitter, el tipo trabaja para una empresa de relaciones públicas», escribió un usuario llamado your_fish_monger. «En los últimos meses, su cuenta en Twitter sólo es un montón de publicaciones sobre las dos tiendas principales de Yum Brands, KFC y Taco Bell. Esto es un montaje 100 por ciento y éste no es un tipo al azar que descubrió los 11 seguidores en Twitter de KFC».

Lamento decepcionarte, Reddit, pero Edgette sí es un tipo al azar. «Juro que sólo soy un tipo que pasa demasiado tiempo en Twitter», dijo. «Es cierto que trabajo para una empresa de relaciones públicas, pero no todas las compañías del mundo están asociadas con KFC. Soy el administrador de redes sociales en TallGrass PR en Dakota del Sur. Somos un sitio local, pero sí paso mucho tiempo en redes sociales, y ésa es la razón por la que descubrí el acertijo. Nunca antes había tuiteado acerca de KFC, pero me gusta Taco Bell, así que tuiteé algo sobre Taco Bell un par de veces, por eso han de sospechar. Al principio, pensé que era un poco tonto, pero ahora la gente en todas partes me llama por esto».

Huh. So apparently I'm an undercover spy that works for @kfc and/or @WiedenKennedy. Weird. I feel like I would know that. But I guess the Internet is smarter than me.https://t.co/MM8zYtK1rk — 🅴🅳🅶🅴 (@edgette22) November 7, 2017

Lo que alimenta el fuego de Reddit es su descubrimiento de que Edgette no fue la primera persona en establecer la conexión entre la cuenta de KFC en Twitter y esas hierbas y especias. El 21 de septiembre —un mes antes de Edgette—, un inglés llamado MrBinks tuiteó una captura de pantalla de la cuenta de KFC con el comentario «Las únicas cuentas de Twitter que sigue @KFC son dignas de contemplarse».

https://twitter.com/MrBinks/status/910842210840662016/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMrBinks%2Fstatus%2F910842210840662016

Su observación fue respondida… con silencio, y aún está tratando de procesar por qué. «Yo creo que tomaron su decisión basados en cómo el tuit de Edgette se hizo viral y el mío no», dijo Mr Binks —quien pidió que no usáramos su nombre real— a MUNCHIES. «No era una competencia, pero supongo que decidieron montarse en el tren antes de comprobar los hechos. Admitir después que se equivocaron, los habría hecho parecer tontos. Sólo estoy decepcionado de que mi tuit bien hecho fue ignorado».

Pero dos días antes de eso , un DJ de Minnesota llamado Chaz Kangas hizo el mismo descubrimiento. «En septiembre, vi que KFC había dejado de seguirme en Twitter», dijo Kangas. «Desde hace tiempo tengo una relación de intercambios en Twitter con KFC, así que cuando revisé mi cuenta, noté que habían dejado de seguir a todos excepto a 11 personas. Hice la relación, los 11 Herbs y las Spice Girls, luego tuiteé algo sobre eso. Como que me olvidé del tema durante un mes […] hasta después cuando toda el caos ocurrió».

It looks like @kfc is following 11 people named Herb and Spice Girls. Relieved their unfollowing of me last week wasn't personal/political. — Chaz Kangas (@Chazraps) September 19, 2017

Kangas dijo que había intentado ponerse en contacto con KFC, para saber si habían notado que él había sido la primera persona en descifrar el acertijo, pero no ha recibido respuesta. «Es como con ciertas canciones cuando te preguntas por qué esta canción funcionó, pero la otra no. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? A veces sólo es cuestión de suerte».

Entonces, ¿qué hizo que el comentario de Edgette fuera más viable o más digno de una pintura que involucrara los muslos fuertes y carnosos del mismísimo coronel? Ni siquiera él lo sabe. «No se puede simplemente crear un tuit viral, incluso si se quiere», dijo. «Tenía 90 seguidores cuando todo comenzó, luego creció y se formó una bola de nieve, pero no tengo idea cómo. KFC ni siquiera lo retuiteó. En parte, puede ser que la redacción haya tenido que ver, porque otras personas no señalaron el caso como yo lo hice. Me siento mal por ellos, pero yo no elegí que esto me sucediera. Sólo pasó».

Sin embargo, el verdadero genio de los códigos para KFC podría ser Bill Harrison, profesional en experiencia de usuarios. ¡Hace más de ocho años —¡OCHO!—, tuiteó su propia idea publicitaria para KFC. «Reúnan a las Spice Girls», escribió. «Combínalas con un grupo de 11 tipos llamados Herb. 11 hierbas y especias = oro puro en marketing».

Él sí merece una pintura al óleo.