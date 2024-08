Lamentamos informarte que probablemente haya caca en tu café helado

Tenemos noticias: tu café helado podría estar lleno de caca. El verano pasado, el programa Watchdog de la BBC probó bebidas heladas en diez tiendas de cada una de las cadenas de café más grandes del Reino Unido y en 13 de esas tiendas, los investigadores encontraron bacterias coliformes fecales en el hielo. Después de que supuestamente se retorcieron durante toda la transmisión, el Welsh Food Microbiological Forum (WFMF) sugirió que se debería investigar más sobre la popó en los lattes helados de su país con otra ronda de estudios, y los resultados fueron igual de asquerosos.

Según la BBC, la WFMF tomó 164 muestras de cafeterías independientes y de cadenas repartidas por todo el país y «casi una cuarta parte» de ese hielo contenía bacterias fecales. Todas las pruebas se llevaron a cabo entre julio y octubre del año pasado, y las ubicaciones que arrojaron resultados positivos sobre residuos fecales en las máquinas de hielo han sido visitadas por oficiales de seguridad alimentaria para abordar esas preocupaciones.

«Los problemas que se relacionaron con resultados deficientes fueron causados principalmente por procedimientos inadecuados de limpieza y un mal mantenimiento de la máquina de hielo, malas prácticas de higiene personal y el almacenamiento inadecuado de las palas para servir hielo», le dijo Paul Ellis, presidente de la WFMF, a la BBC.También recomendó que se realicen más estudios para garantizar que «se mantengan las mejoras de higiene», una forma educada de decir «todavía no estamos convencidos de que los baristas se laven las manos después de hacer del 2».

Aunque esto es más que suficiente para que no vuelvas a comprar café helado, independientemente de si vives en Gales o no, al menos hay alguien que dice que estamos exagerando. Ben Chapman, especialista en seguridad alimentaria, le dijo a LiveScience que aunque la coliforme fecal se puede encontrar en las heces, es una bacteria que también puede estar presente en otros lugares no rectales, como en frutas y verduras. «Las bacterias están en todas partes, y si las buscas, las vas a encontrar», dijo.

LiveScience también dijo que hay muchas bacterias clasificadas como coliformes fecales, incluidas algunas que no se encuentran en las heces. La prueba para esta bacteria se desarrolló en 1906 y con frecuencia puede producir falsos positivos y provocar un pánico innecesario relacionado con las heces; los científicos y los microbiólogos han sugerido que se realicen pruebas adicionales, especialmente para ultranastasis como E. coli, para determinar cuáles podrían ser los riesgos reales.

«Hubo varios casos en los que los resultados de coliformes fecales se interpretaron incorrectamente», se burló la revista Microbe. «Una de las situaciones más sensacionalistas ocurrió en 1995 cuando los medios de noticias estadounidenses informaron que las altas poblaciones de coliformes fecales en el té hecho en restaurantes indicaban la presencia de heces en el té». A pesar de una prueba positiva de coliformes fecales, explica la revista, la presencias de bacterias no incluía la E. coli, y no se informaron enfermedades que pudieran estar relacionadas con el consumo del té afectado.

Por lo tanto, podría haber bacterias fecales en tu café helado, pero eso no siempre significa que te estés tomando pedazos de caca refrigerados. Pero es una posibilidad.

Y también podría significar que alguien está ignorando los letreros de «los empleados deben lavarse las manos» en los baños, así que tal vez sea mejor consumir bebidas calientes cuando vayas por un café.

