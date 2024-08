Los días de ver pornografía en Starbucks están contados

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Al momento de escribir este artículo, había 84 videos en PornHub que se habían filmado en un Starbucks, cerca de un Starbucks, o que incluían la palabra “Starbucks” en sus títulos. Pero, Starbucks se ha comprometido a evitar que veas esos videos usando el Wi-Fi de sus cafeterías.

Lo lamento por ustedes, lujuriosos. Según Business Insider, el próximo año, Starbucks instalará bloqueadores de contenido que evitarán que sus clientes vean pornografía u otro contenido explícito en sus cafeterías. Aunque los términos y condiciones para conectarse a su Wi-Fi prohíben específicamente ver pornografía, eso no parece disuadir al tipo de persona que ve porno en público de ver pornografía en público.

Starbucks ha recibido cada vez más presión por parte de la organización sin fines de lucro de seguridad en Internet Enough Is Enough para bloquear los sitios con clasificación X, especialmente porque han pasado más de dos años desde que el gigante del café se comprometió a hacerlo.

“Al parecer, a Starbucks le importa más tener popotes de papel para proteger al medio ambiente que proteger a los niños y usuarios que usan su Wi-Fi público”, escribió Enough is Enough en su petición contra el porno en línea. “Starbucks rompió su promesa de filtrar imágenes pornográficas y de abuso sexual infantil, a pesar de su anuncio público de que proporcionaría voluntariamente Wi-Fi con contenido seguro en todas sus sucursales… ¡Un anuncio que hizo hace más de 2 años y medio!”.

La CEO de Enough Is Enough, Donna Rice Hughes, le dijo a Business Insider que, a menos que Starbucks bloquee la pornografía, sus cafeterías serán esencialmente refugios para los delincuentes sexuales (y también sugirió que los adolescentes podrían usar su Wi-Fi para acceder a todo el contenido que sus padres hayan bloqueado en casa, permitiéndoles ver películas de Netflix con clasificación C o D, o leer más artículos no aptos para ver en la escuela u oficina de VICE).

¡PERO NO HAY DE QUÉ PREOCUPARSE! Starbucks empezará a solucionar esto a partir del próximo año. “Si bien esto ocurre rara vez, el uso del Wi-Fi público de Starbucks para ver contenido ilegal u ofensivo no está permitido, y nunca lo ha estado”, le dijo un portavoz de Starbucks a MUNCHIES. “Para garantizar que el “tercer lugar” donde nos conectamos al Wi-Fi en nuestras vidas diarias (siendo los dos primeros el hogar y la oficina) sea seguro y acogedor para todos, hemos identificado una solución para evitar que este contenido sea visualizado en nuestras tiendas y a partir de 2019 comenzaremos a introducirlo, empezando por todas nuestras sucursales en EU”.

Y aunque Starbucks piense que nadie ve pornografía en sus sucursales, por supuesto que lo hacen. Los subreddits r/trashy y r/Starbucks de Reddit tienen varios hilos de clientes horrorizados (“Este tipo está viendo pornografía en Starbucks“) y de baristas alarmados (” ¡AYUDA! Un cliente está viendo pornografía en el lobby“).

Así que ya están advertidos, pervertidos. Disfruten sus últimos días de discreta masturbación rodeados del delicioso aroma a café y panecillos recién horneados de Starbucks. O, siempre pueden cambiar de locación. ¿No son para eso las bibliotecas?