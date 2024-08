Los médicos dicen que por favor no pongas perejil en tu vagina

Artículo publicado originalmente por MUNCHIES Estados Unidos.

La semana pasada, Marie Claire UK publicó un artículo que enumeraba varias cosas que las mujeres pueden hacer para “provocar” sus períodos, y una de ellas involucraba el perejil. “El perejil puede ayudar a suavizar el cuello uterino y nivelar los desequilibrios hormonales que podrían estar retrasando tu ciclo”, decía el artículo, y sí, el perejil es conocido por ser un emenagogo (hierbas que se utilizan para estimular el flujo sanguíneo en el área de la pelvis y el útero), pero en lugar de hacer chimichurri o comprar un frasco de pesto, el autor sugirió usar “inserciones vaginales de perejil”, que son exactamente lo que te imaginas.

Videos by VICE

Varios médicos respondieron rápidamente con un “NO, NO LO HAGAS NUNCA”, y decidieron eliminar el artículo. La Dra. Sheila Newman, obstetra/ginecóloga con sede en Nueva Jersey, le dijo a The Independent que el artículo de Marie Claire era “irresponsable”, debido al riesgo que implica introducir hierbas en tu zona íntima.

“Existen pocas cosas que deben estar en tu vagina y las verduras en general no son una de ellas”, dijo. “Hay maneras de manipular tu ciclo menstrual y evitar tener tu período en ciertos momentos, pero debes discutirlo con tu ginecólogo”.

Si acabas de comprar varios manojos de perejil y quieres una segunda opinión, la Dra. Alyssa Dweck, ginecóloga y autora de The A to Z for Your V (De la A a la Z para tu V), también recomienda no colocar ningún tipo de comida en esa zona. “Hay riesgo de infección al hacerlo, porque cualquier sustancia puede alterar potencialmente el pH de la vagina, o podría estar contaminada de alguna manera y provocar una infección”, le dijo a Broadly en noviembre.

La Dra. Dweck dijo que los alimentos sin lavar o lavados de manera inadecuada podrían causar infecciones en el tracto urinario (ITU), dermatitis de contacto, infecciones por hongos o vaginosis bacteriana.

En una declaración a The Independent, Marie Claire admitió que el artículo no “reflejaba [sus] estándares”, razón por la cual fue eliminado. “Fue un error, y lamentamos que no se haya respetado nuestra atención y rigor habituales”, dijo un portavoz.

Si estás interesado en “provocar” tu período, tal vez usa ese perejil en algo para comer. Y recuerda, SOLO LO PUEDES CONSUMIR POR LA BOCA.