Una mujer demanda a una fabrica de dulces porque no notó que contenían azúcar

Prepárate para conocer la historia de una de las demandas más ridículas de los últimos tiempos. En septiembre de 2017, la residente de California Summer Sandoval presentó una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California contra el fabricante de productos de confitería YumEarth Inc.

En su queja, Sandoval afirmó que YumEarth premeditadamente se involucró en tácticas engañosas de mercadotecnia cuando de manera negligente dejó fuera de la lista de ingredientes de las paletas YumEarth Organics Vitamin C al «azúcar», utilizando en su lugar el término más vago «jugo de caña evaporado», que no es más que el azúcar haciendo cosplay. (Es de notar que, ahora, los ingredientes enlistados en línea para el producto incluyen «azúcar de caña orgánico». Cuando nos pusimos en contacto con YumEarth por correo electrónico el martes, se negaron a hacer cualquier comentario relacionado con la demanda).

Supuestamente, Sandoval compró las paletas creyendo falsamente que eran saludables y que no tenían grandes cantidades de azúcar.



La semana pasada, como Legal Newsline informó el lunes, un juez de distrito devolvió el caso al Tribunal Superior de San Bernardino porque no había pruebas suficientes de que el número de bolsas que Sandoval compró excediera la cantidad de $ 75,000 dólares que se requieren para que un caso califique como de jurisdicción federal. (Tendría que haber comprado alrededor de 8,000 bolsas).

Hay que reconocer que Sandoval tiene razón al decir que «jugo de caña evaporado» es un término contencioso. Como señaló la FDA en 2016, el término es algo engañoso para los consumidores que pueden desconocer que se refiere al azúcar. Aún así, este señalamiento fue más una recomendación amable para las empresas que una regla general con respecto a que usen un lenguaje más directo, dando así a YumEarth libertad para usar esa terminología.

Este caso nos recuerda la futilidad escalofriante de una demanda análoga contra Jelly Belly, presentada en 2017, cuyo argumento iba en este mismo sentido, alegando que el «jugo de caña evaporado» era una estrategia de mercadotecnia engañosa.

¡Resulta que la firma que representó al demandante en ese caso, Apex Trial Law, también está detrás de esta demanda a YumEarth!

YumEarth, en noviembre, rechazó la demanda de Sandoval y Apex, calificando sus reclamos de «frívolos y sin sentido«. La compañía también señaló que el abogado de Sandoval, Ryan M. Ferrell, tiene sus propios problemas. Según Legal Newsline, Ferrell estuvo implicado en una demanda por asociación delictuosa en 2015 que acusó a Ferrell y su antigua firma, Newport Trial Group, de utilizar a estudiantes universitarios pagados como demandantes en demandas colectivas.

¡Dios! YumEarth también afirmó que Ferrell presentó el caso «después de que YumEarth se negara a hacer un pago de 25,000 dólares a su bufete de abogados».

Ferrell no respondió a la solicitud inmediata de comentarios por parte de MUNCHIES el martes.

Me emociona mucho ver cómo resulta esto. En cualquier caso, sí, me temo que los rumores son ciertos: muchas paletas tienen azúcar, y no son muy «saludables» para ti, lo que sea que esa palabra signifique.

