Una mujer encontró una apetitosa uña postiza con un poco de pelo en su taco

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Hace varios años, un amigo recién traumatizado publicó en Facebook, a manera de advertencia para todos, que había encontrado lo que parecía ser un trozo de uña en su omelette. Había ido a desayunar a uno de mis lugares favoritos, un restaurante que inmediatamente puse en la lista de lugares que nunca volvería a visitar, justo entre el Hard Rock Cafe del aeropuerto y, literalmente, cualquier otro Hard Rock Cafe.

Todavía me siento traumatizada y sólo fue una historia que me contó un amigo hace al menos cinco años. Sin embargo, para Melissa Mermea el horror es muy reciente. Según News 4 San Antonio, la texana acababa de desenvolver uno de los tacos que había comprado para llevar en el restaurante Mama Margie’s, cuando notó un poco de pelo que sobresalía de una de las suaves tortillas. Y luego se dio cuenta de que el pelo estaba envuelto alrededor de una uña rosa. Sí, todo eso estaba dentro del taco.

Mermea llevó el taco, y la uña, de vuelta a Mama Margie’s, y dijo que el gerente más que disculparse, la culpó del hecho. “El gerente me dijo que esa uña postiza con pelos no provenía de su establecimiento”, narró. “Estaba 100 por ciento seguro. Me sentí insultada. Estaba avergonzada. Y muy molesta”.

El hecho de estar molesta significó que publicó una foto de su taco, y de sus propias manos sin uñas postizas como referencia en Facebook. “El ‘idiota’ del gerente insinuó que planté [la uña] ahí”, escribió. “En primer lugar, no uso uñas postizas […] y, segundo, ¿cómo me beneficiaría eso? Siempre me regalan un taco al comprar $25 dólares en tacos. Me reembolsan la enorme cantidad de $2 dólares y unos cuantos centavos”.

Mermea cree que una empleada perdió la uña en algún momento mientras preparaba su comida, y todo lo que realmente quiere es una disculpa. “No quiero nada. No solicité nada”, dijo. “Sólo quería que todos estuvieran al tanto de lo que me pasó y de lo irrespetuoso que fue el gerente al culparme y sugerir que yo haría algo como eso”.

En una declaración a News 4, uno de los socios de Mama Margie’s dijo que el restaurante “[toma] la seguridad alimentaria con mucha seriedad” y que tiene políticas que prohíben que los empleados usen uñas postizas. “Seguimos investigando el asunto”. (MUNCHIES trató de contactar al restaurante Mamá Margie’s en busca de comentarios adicionales, pero no hemos recibido respuesta).

Si esa política fue establecida, es por una razón importante: las uñas falsas tienen el asqueroso hábito de despegarse durante la preparación de la comida. En mayo pasado, un hombre de Arizona dijo que “vomitó tres veces” después de haber mordido una hamburguesa de Culver’s y sentir una uña postiza en su lengua. Una mujer de Florida también “vomitó” después de que encontrara la “punta de una uña pintada al estilo francesa” en la parte inferior de sus nachos de Taco Bell. Y una adolescente británica mordió un trozo de uña real dentro de su sándwich de pollo de Nando’s. (Ella no vomitó, pero narró que un gerente le dijo que no era lo peor que podía haber mordido; un portavoz del restaurante dijo después que la “uña” era en realidad una viruta de madera de los palillos que usan en los cocktails).

Para Mermea, no importa si las manos de todos los empleados son reemplazadas por réplicas de plástico completamente sanitarias, no volverá jamás a Mama Margie’s. “No quiero uñas en mis tacos”, dijo. “Quiero que mi comida esté preparada de manera adecuada”.