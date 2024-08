Esta mujer usó a un pez muerto para beber cerveza

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

“A menos que tengas una despedida de soltero, o que tu equipo favorito haya ganado una competencia deportiva, es probable que no tengas una excusa para tomar cerveza de fondo nada más porque sí”, escribió VinePair en su guía sobre el “arte y la idiotez” de tomar cerveza. Si actualizaran esa publicación podrían agregarle: “o que alguien te haya ofrecido la oportunidad de beber cerveza directo de la boca de un pez muerto”, porque al parecer esa fue una buena excusa para esta mujer.

Una nativa de Wisconsin llamada Aimee Lynn, se volvió viral después de publicar un video de 15 segundos en el que aparece arrodillada en un bote, bebiendo alcohol de lo que parece un pescado recién salido del mar. El momento en el que toma la cerveza sólo dura unos cinco segundos, pero al parecer eso fue suficiente para que dijera: “Uf, estuvo horrible”, después de chocar la mano con alguien que no quiso besarse con un salmón muerto.

“Si ves el video, [la que sostiene el pescado] lo levantó muy alto”, le dijo a CBS58. “Casi me trago la garganta del pez, así que fue como si me lo fuera a tragar completo. Estaba tratando de respirar y al mismo tiempo de no reírme, así que fue horrible tomarme la cerveza, supongo”.

Ella respondió a muchos comentarios de Facebook y al explicar su decisión escribió: “Si no eres el primero, eres el último”. Ay, corazón. Esperamos que esa no sea la única razón, porque esto ya está causando controversia entre las personas que disfrutan la pesca y la gente a la que le gusta usar cadáveres de peces como recipientes.

En 2011, un tipo identificado como “Ted Haggard” publicó un video titulado “Salmon Bong”, el video dura 46 segundos y sale él succionando cerveza de una parte del pez bastante prinvada. Esta es la única contribución de Ted Haggard a YouTube.

Dos años más tarde, un hombre llamado Derek se atrevió a beber su lata de alcohol directamente de las branquias de un pez que acababa de atrapar. Porque INTERNET.

Y durante la segunda ronda de los playoffs de la Copa Stanley de este año, el jugador de los Tennessee Titans, Taylor Lewan, se tomó una Bud Light de un bagre muerto. (Los fanáticos de Predators de Nashville acostumbran a meter un bagre en el campo, sólo para poder tirarlo al hielo. ¡DEPORTES!)

En su única entrevista hasta el momento, Aimee Lynn le dijo a la estación de noticias que “espera ver a más mujeres hacerlo en el futuro”.

NO LO SÉ, AIMEE.