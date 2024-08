Ni siquiera los tacos se salvan del racismo en Estados Unidos

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Es probable que, al encontrar un Food Truck de tacos en su vecindario, muchas personas se sientan complacidas. Es una maravillosa oportunidad para salir, tal vez aún en pijama, a pedir un taco de carnitas y luego volver a la comodidad de sus camas.



Sin embargo, para una mujer de Dallas, E.U.A., ver un Food Truck de tacos no resultó nada placentero. De hecho, le resultó tan desagradable que no solo les pidió a los encargados del camión que se fueran, sino que también los amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ahora, la mujer es conocida como “Taco Truck Tammy”, según el periódico Austin Statesman, uniéndose así a una larga lista de mujeres blancas y racistas que gustan de convertir sus reclamos menores en una reacción exagerada, la cual les ha ganado notoriedad viral en internet, acusaciones de ser estereotipos raciales y las ha convertido en memes.

Claudia López, una de las encargadas del camión, grabó un video del incidente y lo publicó en YouTube con el título “racist woman talking about shes gonna call ICE ON US FOR SELLING FOOD IN DALLAS WHEN WE HAVE PERMIT” [mujer racista nos amenaza con llamar a los agente de ICE POR VENDER ALIMENTOS EN DALLAS A PESAR DE QUE TENEMOS PERMISO”. En el video, la mujer aún sin identificar le pide a los encargados del camión que se vayan y le dice a López: “OK, baby girl. Vámonos. […] Llamaré a los de ICE”. Según López, el camión tenía permiso para operar en ese lugar.



El incidente con “Taco Truck Tammy” se produce justo después de otro incidente relacionado también con tacos. Hace dos semanas, un hombre en un restaurante de tacos de California sintió que le habían cobrado demasiado por su comida. Cuando se dio cuenta de que se había confundido con un cartel que decía “Especial de Viernes”, se alteró y empezó a gritar: “Esta escrito en mexicano. No estamos en México. Estamos en Estados Unidos”, y también amenazó con llamar a Inmigración.

A diferencia de en otros incidentes en los que se han dado a conocer las llamadas al 911 hechas por estas personas racistas, en este caso no está claro si “Taco Truck Tammy” sí llamó a ICE o a la policía. Sin embargo, no es una amenaza que deba tomarse a la ligera: Estados Unidos deportó a más de 256,000 personas el año pasado, y el Presidente Trump está presionando aún más para desalentar la inmigración y que ICE “endurezca todas sus medidas“, lo que podría significar que sí, que arremetan hasta en contra de los tacos.