Lo único que Javier Ramos, Jr. quería desde 2015 era abrir una cadena de restaurantes en Houston y Los Ángeles llamada ‘El Crustáceo Cascarudo’. Según él escogió ese nombre por su afición a la «corteza que se pega a la parte superior de los cangrejos cuando los pones a hervir».

Supuestamente no se dio cuenta de que la ortografía del nombre de su restaurante hipotético era idéntica a la del restaurante ficticio donde Bob Esponja trabaja como cocinero. Sí, así es: estoy hablando de ese paraíso submarino de comida rápida conocido por servir la famosa «pizza de Don Cangrejo”.

Sin embargo, la futura cadena de restaurantes de Ramos no ha visto la luz, ya que la empresa matriz de Nickelodeon Viacom demandó a la compañía de Ramos, IJR Capital Investments LLC, en enero de 2016. Viacom afirmó que los restaurantes propuestos por Ramos infringirían a la marca registrada de Viacom, a pesar de que Viacom no había presentado una marca comercial formal para el nombre de “Crustáceo Cascarudo”.

Las dos partes han estado envueltas en un tango legal desde entonces, el cual se siente interminable. Un tribunal del distrito de Houston falló a favor de Viacom en enero del año pasado, alegando que el uso del nombre “Crustáceo Cascarudo” podría crear «una posible confusión» para los consumidores que esperan una experiencia culinaria cuando entran a los restaurantes de Ramos. Pero IJR posteriormente apeló el fallo en mayo del año pasado, y la apelación ahora ha llegado al juzgado número cinco.

A principios de esta semana, Courthouse News informó que el abogado de Ramos argumentó ante el jusxagdo número cinco que Viacom no puede impedir que su cliente use Crustáceo Cascarudo.

¡Qué desastre! Supongo que Arenita no quiere estar en Texas.

La caricatura le deja mucho dinero a Viacom, eso podría explicar la naturaleza territorial de la empresa con respecto al nombre Crustáceo Cascarudo. Ramos afirmó que al principio no tenía ningún parecido, aunque mencionó en la corte que ya había buscado el Crustáceo Cascarudo en internet y se encontró con la asociación de Bob Esponja. Supuestamente propuso cambiar la ortografía del nombre por algo como, Krustáceo Kascarudo para distender las tensiones entre las dos partes, pero el año pasado afirmó ante la prensa de Houston que de todas formas estaba siendo «intimidado» por Viacom.

La audiencia del lunes fue una escena tensa al parecer («Kascarudo no es una palabra apetecible y crustáceo escrito con K ciertamente no denota buena comida», supuestamente el abogado de Viacom dijo esto en algún momento) en el que ambas partes en conflicto expresaron sus posturas. Actualmente no hay información sobre cuándo el juzgado número cinco emitirá un fallo. Ni Ramos ni los abogados de Viacom respondieron a la solicitud de comentarios de MUNCHIES el miércoles.

Si Ramos no se sale con la suya, mi sugerencia es que le cambie el nombre a su cadena por Balde de Carnada y a ver qué pasa.