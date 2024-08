Nos preocupa la rata que se llevó un aguacate a su madriguera

Sólo han pasado dos años desde que vimos aquella rata arrastrando una rebanada de pizza en las escaleras de una estación del metro de Nueva York. Dos años, pero cómo ha cambiado ese país desde entonces. Ahora, incluso las ratas han tenido que seguir adelante, desperdiciando sus ingresos en aguacates y asegurándose así de nunca comprar una casa propia.

Jessica Edwards, realizadora de documentales, capturó a uno de estos confundidos roedores millennials mientras arrastraba medio aguacate debajo de las vías en la estación de Greenpoint Avenue, en Brooklyn. «Incluso las ratas de #nyc siguen las tendencias», escribió en Instagram. «Espero que encuentre un pan tostado».

Videos by VICE

Espero que encuentre ayuda, Jessica. Claro, él sólo piensa «Este aguacate es lo mejor» por ahora, pero ¿qué pasará cuando se dé cuenta de que su vida está tan vacía como la piel áspera que dejó atrás? ¿Qué sucederá cuando su mala vista provoque que su familia y amigos lo desechen como una semilla de aguacate con pelo gris? Y, lo peor de todo, ¿qué pasaría si lo lleva a casa y lo convierte en un aguacalatte o una pizza de aguacate? Si llega a eso, nadie podrá salvarlo.

Relacionado: Un hombre soltó una rata en un restaurante para no pagar la cuenta

Oh, #AvocadoRat, ¿qué has hecho? Según Rattitude, el sitio ‘Where Rats Rule’ (done las ratas gobiernan), se anima a las ratas a «ser precavidas» cuando coman aguacates. «Los aguacates son ricos en grasas y son un buen alimento para nutrir a las ratas que necesitan aumentar de peso rápidamente», dice el sitio. «Sin embargo, el hueso, la cáscara y las hojas de los aguacates son tóxicos. La parte de la fruta que tiene contacto con el hueso tiene una mayor concentración de toxinas».

¿Qué hay de la parte de la fruta que fue tocada por un intrépido roedor que debe comenzar a pensar más allá de su próximo brunch con aguacate? ¿Qué hay de la rata que descubra que incluso el aguacate más grasoso no es suficiente para llenar su vacío espiritual? ¿Qué pasará, Rattitude, qué pasará entonces?