Abrieron un nuevo bar temático de ‘The Big Lebowski’ en Chicago

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

En algún punto de sus vidas, les aseguro que viajarán a Islandia, porque todos iremos a Islandia en algún momento. Podrían estar allí ahora mismo, comiendo un hotdog de cordero y leyendo este artículo en una red wifi no segura llamada «Ólafsdóttir». Pero cuando estén en Reykjavik, caminarán a lo largo de Laugavegur, y justo antes de llegar a la tienda ubicada en 66 North, se fijarán en un destello neón. Notarán el toldo cubierto con ilustraciones de bolos y se darán cuenta de que en efecto, esas letras neón dicen «Lebowski Bar».

El bar está completamente dedicado a The Big Lebowski, la película de hace 20 años de los hermanos Coen que tu ex sigue citando de memoria. También es parte de la media docena de bares y restaurantes en todo el mundo que tienen como tema la película y su personaje principal, Jeffrey Lebowski.

Ahora Chicago puede agregar The Dude’s Abode a una lista que incluye al Lebowski Bar en Reykjavik, al Lebowski Bar en Dresden y Lebowski’s en Edimburgo y Glasgow, al menos temporalmente.

El bar pop-up de Dude’s Abode abrirá el viernes, con una inmensa variedad de detalles, gracias a la gente de The Rookery. Y no se preocupen si no han visto The Big Lebowski: gracias a los GIFs, videos de YouTube y todas esas citas que la gente repite hasta el infinito, podrán entender las referencias (Si, por casualidad, no están familiarizados con The Dude, Walter Sobchak o Donny, entonces solo tomen una bebida y relájense).

No hay nada que odiemos más que cocteles con nombres pretenciosos, pero The Dude’s Abode ha elegido cuidadosamente los ingredientes de cada bebida, combinando perfectamente cada trago con un personaje. Además de tres rusos blancos diferentes, el bar servirá cocteles como Shut the F*ck Up, Donny (Ron añejado en barril de tres capas, curaçao, falernum, amargo de Peychaud, amargo de angostura, café instantáneo Folgers); Bunny’s Toe (aguardiente de durazno, champán, amargo de Peychaud y un dedo del pie de gelatina, con la uña del pie color verde intenso); Nobody F*cks With The Jesus (Aguardiente, Vermouth blanco, creme de violette, Amaro Meletti, amargo de naranja, extracto de flor de guisante de mariposa); y The World of Pain (con el siempre desagradable Malört, Aperol, ginebra Beefeater, jugo de naranja y amargo de Angostura).

The Dude’s Abode estará abierto de miércoles a sábado a partir del 21 de diciembre y hasta mediados de febrero. Usa tu mejor suéter Pendleton, pon tu tarjeta Ralph’s Value Club en tu billetera y deja todas esas cintas de The Eagles en casa. ¿O que no vieron la película?