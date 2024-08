Oaxaca cura sus crudas con una bebida mentolada

Si hablas con la gente que trabaja en las destilerías y los bares de Oaxaca —la capital mundial del mezcal—, vas a escuchar una y otra vez que el mezcal no produce cruda. La cerveza y las mezclas azucaradas más la falta de sueño es lo que provocan una buena cruda al día siguiente.

Pero si te encuentras sufriendo luego de una noche de haber bebido margaritas con mezcal y cervezas en Oaxaca, no te preocupes. La región es hogar de un excelente remedio para la cruda: el té de poleo.

La fachada de Oaxaca En Una Taza. Todas las fotos son de la autora.

«En realidad, la planta se llama ‘hierba del borracho’», dice Nubia Cervantez, originaria de Oaxaca. Estamos en Oaxaca En Una Taza, un café en el que Nubia ha trabajado desde hace tres años, a pocos pasos de la emblemática iglesia de Santo Domingo. Estoy cruda y estoy sufriendo bastante.

Poleo, una hierba de tipo borracho.

«No sólo cura la cruda, sino que también es bueno para el estómago y el sistema respiratorio», afirma.



El poleo es una hierba mentolada y refrescante. Puedes pedir el té caliente o helado, y te brindará un alivio inmediato con su relajante sabor herbal. Cervantez me dice que puedes sentir los efectos terapéuticos del poleo en un periodo de entre cinco y diez minutos después de beberlo.

Té de poleo caliente en un restaurante en la ciudad de Oaxaca.

Además de consumirlo en tés, los oaxaqueños también lo preparan con chocolate y bailan con él en ocasiones especiales, como bodas.



Después de beber una taza de té de poleo helado, ya no me siento al borde de la muerte. Mi cruda, aunque no se ha ido por completo, está menguando.

Por desgracia, no siempre puedes viajar hasta Oaxaca cuando te pega la cruda, pero puedes encontrar té de poleo de venta por Amazon. Gracias, internet.