El onigiri bebible es la más reciente invención japonesa en aperitivos

Artículo publicado originalmente por VICE Asia.

Cuando se trata de innovación, Japón siempre le lleva la delantera a todos los demás países. Su más reciente invento, el onigiri bebible, es un verdadero testimonio de su amor por la comodidad. Si no estás familiarizado con la cocina japonesa, un onigiri es una bola de arroz del tamaño de un puño, generalmente rellena de pescado, envuelta en algas. Las personas suelen llevarlas consigo y comerlas de camino al trabajo. Es un bocadillo al que ya de por sí podríamos considerar muy fácil de comer, pero el onigiri bebible nos demuestra que estamos equivocados. Estos onigiris bebibles tienen todos los ingredientes y la nutrición de un onigiri regular, pero están empaquetados en pequeñas bolsas de las que puedes beber en cualquier lugar.

Videos by VICE

Los comestibles líquidos no son realmente una tendencia nueva y, para ser justos, con la ayuda de un extractor de jugos de gran capacidad, puedes volver “bebible” cualquier alimento. Pero nunca antes me enteré de que hubiera una demanda de bocadillos bebibles, hasta ahora. ¿Quién sabía, por ejemplo, que existieran las papas fritas bebibles? Aunque no son exactamente líquidos, una compañía japonesa anuncia su más nueva línea de bocadillos como una solución “bebible” para los jugadores de videojuegos que están cansados de manchar con la grasa de sus papas fritas sus teléfonos o consolas. No es exactamente el cambio más significativo del mundo, en realidad solo se trata de papas fritas trituradas dentro de una bolsa con una pequeña esquina abre-fácil, la cual tiene el tamaño adecuado para llevar las papas de la bolsa a tu boca sin usar las manos.

Luego, también existe la pizza bebible (puff, guácala). Todos amamos la pizza, por lo que no debería sorprendernos que alguien haya hecho una versión para beber. Una tienda de conveniencia en Quebec, Canadá, introdujo al mundo los raspados con sabor a pizza y espagueti, pero fue un camión de comida francesa en Los Ángeles el que decidió llevarlo al siguiente nivel y agregar la pizza bebible a su menú. Servida con unos cuantos croutones como decoración, al parecer, la pizza bebible sabe a un especie de jugo de tomate con un toque de hierbas… y queso. Debemos darles crédito por darle un nuevo giro a la forma de disfrutar de la pizza.

Por último, pero no menos importante: también existen los insectos bebibles. Nutritivos y sustentables, los insectos son lo más reciente en alimentos saludables. Pero la aversión de la gente a comer bichos ha hecho que le resulte bastante difícil sumarse a esta nueva tendencia. Así que una empresa danesa ideó una manera de hacer que los grillos se deslicen de manera placentera por la garganta de las personas. El Femten Fårekyllinger, que se traduce literalmente como 15 grillos, es un jugo que combina exactamente 15 grillos con una mezcla de jugo de manzana y jengibre. Se dice que el sabor del jengibre es ligeramente fuerte, lo suficiente como para que los consumidores ignoren los trocitos de grillos en el fondo de la botella.

Aunque algunas personas pueden pensar que actualmente tenemos más versiones bebibles de bocadillos de las que la humanidad puede soportar, yo creo que, en realidad, necesitamos que haya más. Comenzando con estas:

Palomitas de maíz

Claro, la idea de comer palomitas de maíz “líquidas” o húmedas suena atroz, pero tiene sus ventajas. Las palomitas de maíz líquidas pondrían fin a esos ruidosos y molestos crujidos que nos sacan de la experiencia cinematográfica. En primer lugar, nunca ha tenido sentido papar mí que se permitan los bocadillos crujientes, como las palomitas, en los cines. Pero siento alivio al saber que algunas compañías están trabajando en la creación de botanas silenciosas para los cines y teatros. Mientras esperamos que eso suceda, ¡las botanas crujientes deberían venderse licuadas o prohibirse del todo!

Ramen instantáneo

¿Por qué solo beber el caldo? (Técnicamente, se supone que solo debes comer el ramen y dejar el caldo, ¿no?). Claro, para empezar, el ramen instantáneo, o cualquier cosa instantánea para el caso, no es saludable, pero ¿por qué las empresas no pueden ofrecernos una alternativa más saludable que nos permita beber este alimento básico para los estudiantes universitarios?

Pastel

Espera, eso ya existe. Prácticamente, cualquier frapuccino de los que venden en Starbucks es un pastel líquido.

La conclusión es que cualquier cosa puede convertirse en un alimento bebible. Todo lo que realmente se necesita es creatividad y un extractor de jugos potente; así podrías terminar con una idea que valga un millón de dólares… o terminar sentado en el inodoro con diarrea debido a la mezcla de alimentos.