Pedir matrimonio con aguacate está de moda

Se sabe que los aguacates sirven para todo. Para hacer malteadas, guacamole o para untarlos en tostadas, además es carísimo.

Las posibilidades son infinitas, o eso parece. Pero esto es demasiado.

Videos by VICE

Hace poco, Colette Dike, fundadora y editora en jefe de Food Deco, publicó una foto de un aguacate sin hueso que tenía adentro un anillo de compromiso.

«Etiqueta a alguien que debería proponer matrimonio así», dice la foto, incitando a sus seguidores a renunciar a las cajas de terciopelo tradicionales y en su lugar, colocar joyas costosas y preciosas dentro de una fruta que se descompone lentamente.

Y, sin embargo, la foto tiene 10,000 likes y sigue aumentando.

Dike le dijo a Health la semana pasada que la foto era el resultado de una asociación con la Organización Mundial del Aguacate, que no respondió a la solicitud de comentarios. «Tomé esta foto y es mi anillo de compromiso de Tiffany», Dike le dijo a MUNCHIES por correo electrónico el martes. «Mi novio no me lo propuso así, pero tal vez debería preguntarme otra vez ;-)».

Dike explicó que es una gran fanática del aguacate, tanto que la gente le dice «Avo Queen». Incluso escribió un libro, en holandés, llamado Avocado.

Relacionados: El aguacate sin semilla existe porque la gente no sabe usar cuchillos

«Hasta el momento no me ha tocado ver reacciones negativas, pero siempre hay gente a la que le gusta y gente a la que no, y probablemente todos los fans del aguacate disfrutarán de esta idea», explicó. Puso como ejemplo su hamburguesa de aguacate en 2016 la cual enfureció a mucha gente en internet, a pesar de que ahora señala que se sirve en «muchos restaurantes de todo el mundo».

No es mi intención traumatizarlos más, pero este gesto pre matrimonial va mucho más allá de la publicación de Dike. Hay mucho material en Instagram en los últimos dos años e incluso un video.

¡Es demasiado! En palabras de Margot Robbie como Tonya Harding, ¿quién le haría eso a un amigo? Si mi futuro prometido me hiciera esto, lo rechazaría de inmediato y le dejaría de hablar.

Unas simples fotos no son suficientes para marcar una tendencia. En otras palabras, la propuesta de matrimonio con aguacate es simplemente otra moda innecesaria. Sea lo que sea, no estoy de acuerdo.

Supongo, que es más justificable que poner café con leche en el aguacate, pero me molesta vivir en un mundo en el que tengo que hacer ese tipo de juicios.