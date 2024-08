Este pizzero fue arrestado por verter veneno en el rallador de queso

Artículo originalmente publicado publicado por Munchies Estados Unidos. Leer en inglés.

Casi todas las reseñas de Google para Primo Pizza son positivas, y los clientes opinan bien de todo, desde el estilo de la pizza hasta el tamaño generoso de las rebanadas o la capacidad de los camareros de lidiar con una fiesta de 14 personas en una noche agitada. Pero un crítico llamado Joel dio a Primo una estrella de calificación a regañadientes mientras se quejaba de casi todos los aspectos de su experiencia. «El gerente no tiene idea de lo que está haciendo cuando se trata de la higiene de los alimentos, por lo que el personal tampoco tiene idea y se nota», escribió. «Sólo ve a otra pizzería».

Afortunadamente para todos los que planearon comer en la sucursal de Fayetteville, Carolina del Norte el pasado fin de semana, al menos un gerente tenía una vaga idea sobre qué es la higiene de los alimentos y su disposición a prestar atención durante el trabajo de preparación pudo haber salvado algunas vidas.

Según CBS 17, el gerente Gurol Bicer estaba preparando pizzas el viernes por la noche cuando notó algo extraño sobre la consistencia y la textura del queso rallado. Cuando se dio cuenta de que parecía que había un objeto ajeno a la mezcla de queso, dejó de hacer pizzas y se sentó a mirar un video de vigilancia de los empleados mientras rallaban el queso.

Lo que Bicer descubrió en el video fue a Ricky Lee Adami (55) presuntamente vertiendo veneno para ratas directamente en la máquina para rallar el queso. Entonces, Bicer detuvo la grabación y llamó a la policía.

Además del primer puñado de queso que lo alertó, Bicer encontró otros tres cubos de queso que Adami sazonó con veneno. Todo fue recolectado y entregado a los policías, y los oficiales confirmaron que ningún trozo envenenado fue servido a los clientes. «Todo lo que tocó, lo tiré», dijo Bicer. «Todos los contenedores, las partes de la máquina y el queso, por supuesto».

Bicer dijo que Adami se había «metido en problemas» con el dueño del restaurante poco antes de que aparentemente decidiera que el veneno para ratas era un ingrediente más para la pizza. El hombre fue arrestado y acusado de distribuir alimentos que contienen material nocivo o perjudicial. Actualmente está bajo fianza de 100,000 dólares en el centro de detención del condado de Cumberland.

El comportamiento de Adami es mucho peor que el de Ismail Ertekin, a pesar de haber pensado que poner veneno en las rebanadas que servía en su restaurante Avanti era algo bueno. En 2012, los funcionarios de salud en Zurich, Suiza le dijeron a Ertekin que ya no podían usar veneno de arañas, escorpiones y serpientes como ingredientes para pizza. Cada rebanada de pizza contenía diez gotas de veneno («le pongo más gotas a los banqueros», admitió ) y él argumentó que el veneno «homeopático» podría ser útil en el tratamiento de una amplio rango de dolencias médicas.

Como era de esperar, el departamento de salud no se lo creyó. “Los medicamentos no son productos alimenticios y no está permitido usarlos como ingredientes en alimentos”, dijo un funcionario de salud ambiental. «Por lo tanto, tuvimos que prohibirles la producción pizzas. La pizza en realidad contenía muy poco veneno».

¿Estamos todos de acuerdo en que la mejor pizza es la que no lleva veneno?