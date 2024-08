Restaurante nudista cierra porque nadie quiere comer desnudo en público

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

En marzo, la Association des Naturistes de Paris (Asociación de naturistas de Paris) hizo una entusiasta publicación en Facebook, estaban felices por las 22,000 personas que habían mostrado interés en su pequeño grupo, el tour nudista por el museo Palais de Tokyo. “Esto confirma una vez más, que la desnudez, la mentalidad nudista y el bienestar [que trae consigo] tienen mucho más atractivo del que habríamos imaginado”, escribieron, según The Guardian. “Queremos decir fuerte y claro que la demanda está ahí, en París. Aún son muy pocos los lugares en que uno puede desnudarse”.

Esos “muy pocos lugares” son los estimados 460 sitios donde se permite la desnudez pública, incluidos 155 campamentos, 73 playas, parques, instalaciones recreativas y el tour ocasional por el museo o el torneo de bolos completamente nudista. Francia tiene más de 2,7 millones de personas que se consideran naturistas, y París ha sido considerada una de las ciudades de Europa más amigables con los nudistas. Por eso es sorprendente en cierta forma que O’Naturel, el primer y único restaurante totalmente nudista de París, diga que no tiene suficientes clientes como para mantener sus puertas abiertas.

The Local informa que O’Naturel cerrará definitivamente en febrero, porque no ha tenido suficientes clientes en sus higiénicamente acondicionadas instalaciones. “Con gran pesar anunciamos el cierre definitivo del restaurante O’Naturel el sábado 16 de febrero de 2019”, dijeron los dueños del restaurante, Mike y Stéphane Saada. “Gracias por haber participado en esta aventura al haber venido a cenar a O’Naturel. Solo recordaremos los buenos momentos, el haber conocido a personas y clientes hermosos que estaban encantados de compartir momentos excepcionales”.

Los Saada, que son hermanos gemelos y no naturistas, abrieron el restaurante en noviembre de 2017 en el distrito 12 de la ciudad. El restaurante tenía un estricto código de conducta, que demandaba que todos los comensales estuvieran desnudos (los adolescentes acompañados por adultos estaban exentos, al igual que los meseros y el personal de cocina), prohibía expresamente cualquier “comportamiento exhibicionista o intención sexista”, y exigía también que todos los teléfonos y cámaras quedaran bajo resguardo en el área de vestidores. Cada cliente recibía su propia silla negra completamente recubierta y un par de pantuflas.

Laurent Luft, el presidente de la Asociación, le dijo a MUNCHIES que el restaurante enfrentaba una combinación de una mala temporada turística y altos precios en el menú. “Desde el principio, el restaurante dependía en gran medida del turismo, al igual que la mayoría de los restaurantes en París. Fue la baja en el turismo en el mes de diciembre lo que los afectó enormemente, ya que miles de turistas cancelaron sus viajes aquí. Estoy seguro de que muchas empresas están enfrentando problemas después de dos meses desastrosos”, dijo.

“Para muchos lugareños, los precios del menú fueron la razón por la que no asistieron al restaurante. Para la calidad de la comida, no era caro, pero para la mayoría de los parisinos quedaba fuera de su presupuesto como restaurante habitual. Mucha gente lo visitó una vez, pero incluso si quedaron encantados con la comida y el servicio, no podían costear comer ahí con cierta regularidad”.

El precio del menú fijo de tres tiempos era de €49 ($56 dólares o $1,100 pesos aproximadamente); sin embargo, O’Naturel tuvo muy buenas reseñas en línea. Un usuario de TripAdvisor elogió al personal por recomendarle algunas opciones sin gluten.

“Muchos de nuestros nuevos miembros descubrieron el naturismo por primera vez en O’Naturel”, dijo Luft. “Es posible que hayan acudido solo para tener una experiencia inusual que pudieran contarle un día a sus nietos, pero descubrieron que en realidad se sentían mejor desnudos que vestidos y decidieron llevarlo más lejos”. (Lógicamente, un grupo de miembros de la Association des Naturistes de Paris estuvo entre los primeros invitados del restaurante).

En Facebook, O’Naturel le ha pedido a los posibles próximos naturistas que “disfruten de una última cena nudista” en París, y aceptará que se hagan reservaciones hasta el último día. No obstante, si no puedes acudir, siempre estarán los bolos nudistas como opción.