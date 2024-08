¡Sí existe! En este lugar venden una pizza de tacos dorados

Cuando creíamos que los oriundos de la Ciudad de México nos llevábamos la corona indiscutible de la cocina inverosímil, llegó una pizzería en el Estado de México a demostrarnos que siempre se puede llegar al infinito y más allá. Cuando hace cinco años Dulce Guarnernos, Gabriel Hernández y Gabriel Guerrero se dispusieron a abrir un negocio juntos, la idea de poner una pizzería se apoderó de ellos. Pero no fue un deseo improvisado: Gabriel Guerrero ya había trabajado en este giro anteriormente, conociendo a fondo los secretos de la preparación de este platillo. Sin embargo, fue la originalidad lo que terminaría por darles el toque distintivo.

Apenas entrar a las Pizzas Galaxias parece que estamos en una galería de memes, en el que la protagonista principal evidentemente es la pizza. “Siempre pensamos en darle un giro diferente al negocio: por eso es que promovemos la creatividad de nuestros clientes y les damos una hoja en blanco y crayolas para dibujar. También los invitamos a que presuman sus dibujos en las paredes”, nos cuenta Gabriel Hernández.

Pero vayamos a la pizza: ¿qué tienen de distintas, que las hace tan memorables? Que no temen a arriesgar en el terreno de la innovación de los sabores. “Nos gusta pensar que Pizzas Galaxias es ante todo un laboratorio de pizzas”, nos dice Dulce. Y en este laboratorio, estos tres científicos locos se dan vuelo y no se limitan en sus creaciones. “Siempre nos ha gustado divertirnos con la comida, incluso desde antes de poner la pizzería. Hasta a la Sopa Maruchan le poníamos mayonesa y probando es como uno descubre si algo sabe bueno o no. Aquí, por ejemplo, vamos probando diferentes sabores de pizza y es el cliente quien va decidiendo. Los animamos a hincarle el diente a nuestras creaciones y ellos ya deciden si se quedan en la carta o no”.

Pizza de hamburguesa.

Y para muestra algunos inventos descabellados que ya han sido puestos a prueba, como la pizza de chicharrón en salsa verde, la de coctel de camarón o la de carnitas. Y aunque no todas han alcanzado el éxito, otras vaya que han sido un verdadero hit y se han convertido en las consentidas de la casa: “ahorita las que más se venden son la pizza de suadero, la de hamburguesa y la de pastor. También se venden muy bien las pizzas de alambre. A la de suadero, le pones su salsita verde y limón y es la combinación perfecta: como ya lleva cebolla y cilantro, es como comerte un taco, pero en pizza”.

Pero ya llegando al límite, decidieron crear algo que para muchos podría ser too much: la pizza de taco dorado, que es la que pedimos para darle el visto bueno. Para describirla hace falta irse por partes, como diría Jack el Destripador. Primero está la pasta de la base de la pizza, que tiene su dotación de ajonjolí en las orillas. Esta pasta se gratina con una muy buena dosis de queso y lleva también crema, aguacate, jitomate cilantro y queso doble crema. Y encima de todo eso, el toque final: unos deliciosos tacos dorados de pollo, a cuyo costado te ponen una salsita verde súper matadora para terminar de amarrar la sabrosa invención.

Esta pizza de taco dorado ya ha causado controversia desde que compartieron las fotos en internet, mismas que generaron una gran oleada de comentarios encontrados. “Hay personas que dicen que eso ya es demasiado, que cómo vas a comer masa con más masa [refiriéndose a la tortilla], o que no se les antoja. Pero la verdad es que nuestra mejor publicidad ha sido de boca en boca, porque las mismas personas que prueban estas pizzas no sólo regresan, sino que nos traen a más gente. Aquí la cosa se trata de compartir. La primera vez que probamos la pizza de tacos dorados pensamos: ¡la tiene que probar más gente! En cuanto vienen los clientes se la ofrecemos y le decimos: ¡pruébela de verdad le va a gustar! Y hemos tenido muy buenos comentarios al respecto”.

¿Pero es la pizza de taco dorado el límite? Ellos nos advierten que no, porque en su laboratorio ya están planeando algunas cosas que ya parecen un desafío a las leyes de la naturaleza: “tenemos planeado crear la pizza de torta, con todo lo que llevaría una buena torta que se respete: frijoles, milanesa, pierna y demás. También estamos planeando hacer una pizza de comida china”.

Pero más allá de los sabores exóticos que se crean en su cocina, vale la pena lanzarse hasta este lugar de Ixtapaluca por varias razones. La primera es sus promos: han tenido concursos como “El Rey Glotón”, en el que retaban a varios contrincantes a comerse una pizza mediana. El primero que se la terminara era el indiscutible ganador y le daría 15 días de pizzas gratis. El gran ganador fue un chavo que se lanzó desde Ciudad Neza y pasó a la historia como el primer Rey Glotón de Pizzas Galaxias. El concurso fue todo un éxito y ya se busca al oponente que desafíe a este rey para ver si logra arrebatarle la corona.

También tienen el concurso de “Dibuja y gana”: arman torneos entre los más creativos para dibujar y también se les premia con su buena dosis de pizza. Y para los que tal vez no son tan tragones o no tienen la habilidad para dibujar, también hay: a los cumpleañeros, en un consumo de 150 pesos se les regala una pizza dulce de Nutella. Incluso hay a la venta unos llaveritos, que cada que los presentas, te hacen acreedor a un 10% de descuento en tus consumos.

Si Ixtapaluca, Estado de México, no te sonaba familiar y no tenías ninguna razón para ir a conocerlo, ya tienes una motivación. En una de esas caes flechado por una buena torta de hamburguesa, de hot dog, o la inmortal de tacos dorados. O quién quita y cuando llegues este trío de locos te sorprendan con un nuevo sabor de los que día a día se cocinan en su laboratorio. A lo mejor eres un afortunado y te toca ser el sujeto de prueba de la nueva pizza de guajolota o la pizza de gordita de chicharrón. Con estos chicos nunca se sabe: aquí el sabor se vive fuera de este mundo.

Pizzas Galaxias

Calle Independencia, Manzana 43, Lote 11, No. 1 y 2, Ixtapaluca, Estado de México.

Domingo a jueves: 14:00 – 22:00

Viernes y sábados: 14:00 – 23:00

