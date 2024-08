Este subreddit combina desnudos y cerveza artesanal

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Eso de beber cerveza en la ducha realmente es terapéutico. Sé que se ha convertido en un cliché para este punto, pero en serio, pruébenlo; no tienen que preocuparse por la espuma o la viscosidad. Lo mejor de todo es que te pone en un estado que neutraliza tu ego. Cuando estás un poco mareado y en pleno baño, realmente no te preocupas por cómo luces, o qué ropa te vas a poner más tarde en la noche.

Por supuesto, esto no aplica si eres miembro del subreddit r/ShowerBeerGoneWild, donde las personas publican nudes de sus sesiones con cerveza en la ducha para legiones de fans en todo el mundo. Beber en la ducha podría considerarse como “un espacio personal” para la mayoría de nosotros, pero para otros, parece ser la mejor manera de entrar en contacto con uno mismo.

r/ShowerBeerGoneWild tiene poco menos de 8,000 suscriptores, y los usuarios y miembros abarcan tanto hombres como mujeres, aficionados a la cerveza artesanal y amantes de la cerveza regular. El formato es lo que esperarías de los otros grupos GoneWild orientados al softcore en Reddit: un selfie desnuda o tomada atrás de una cortina de baño… con un envase de cerveza en la foto.

El redditor SaveTheOx, que comparte con orgullo su redondo trasero y sus abdominales de acero en el grupo, me dice que ShowerBeersGoneWild es el único subreddit GoneWild en el que publica. (Lo ha estado haciendo durante aproximadamente un mes y, como es de esperarse, me pide que deje fuera todos los detalles personales que lo identifiquen). Era un orgulloso bebedor en la ducha antes de descubrir su fetiche correspondiente, y ahora que se está integrando a esta práctica por completo, ha fomentado su hábito. Su cerveza preferida para bañarse es una infusión local ligera, con un toque de piña, llamada Henderson’s Food Truck, pero en ocasiones prefiere tomar una sidra en su lugar, generalmente una botella de Savanna Dry.

“No estoy tan preocupado por mostrarle al mundo que tengo buen gusto, pero sí creo que sería aburrido publicar las mismas cervezas una y otra vez, así que he estado explorando un poco más y probando diferentes cervezas cada vez”, aclara SaveTheOx, cuando le pregunto qué tanta atención dedica a seleccionar la bebida apropiada para sus sesiones de fotos. “Mis motivos para elegir ciertas cervezas varían. A veces escojo una cerveza porque no la he visto antes. Otras veces la elijo porque su nombre me da una idea para una foto o título gracioso para mi publicación”.

(El ejemplo más reciente de esto es una publicación de la semana pasada, con una botella de cerveza Tiger. Naturalmente SaveTheOx tituló esa sesión “rawr”.)

MomOfADragon, una de las usuarias más prolíficas de r/ShowerBeerGoneWild, tomó un camino ligeramente diferente. Al igual que SaveTheOx, sólo ha publicado sus nudes en internet durante un corto periodo de tiempo, pero a diferencia de él, ella contribuye en otras comunidades de porno amateur. (Como lo demuestra su nombre de usuario, es una estrella para aquellos con el fetiche de madres y padres que se vuelven “cariñosos” después de que los niños se van a dormir.) Si bien ella siempre ha sido una ávida nerd y exploradora de las cervezas, MomOfADragon no había probado el hábito de beber en la ducha hasta que se topó con la comunidad de Reddit. “Si bien no soy nueva en las duchas o en la bebida, rara vez combinaba las dos”, dice. “Beber en la ducha es refrescante ¡y lo recomiendo ampliamente!”

Le pregunté a MomOfADragon si hay un auténtico fetiche por la gente que bebe en la ducha, o si r/ShowerBeerGoneWild es más un meme, o un desafío, que no debe tomarse en serio. Resulta que es una mezcla de ambos. Ella me mostró un subreddit hermano llamado r/ShowerBeer, dedicado a las personas que toman fotos de sí mismas bebiendo cerveza en el baño, pero a las personas “se les anima a no comentar sobre los cuerpos de los demás, y la discusión generalmente se limita a las bebidas”. Por otro lado, a MomOfADragon le gusta debatir sobre cerveza y también le gusta el exhibicionismo, por lo que descubrió que r/ShowerBeerGoneWild “es un gran híbrido” entre las dos comunidades. Francamente, hay algo entrañable en que MomOfADragon componga una foto perfectamente balanceada de su trasero y una botella de Doggie Style Pale Ale, junto con su breve reseña en los comentarios (la relación de lúpulo es equivocada, demasiada malta para una pale ale, 3.5 de 5).

Personalmente, no estoy seguro de si alguna vez llevaré una cámara conmigo cuando beba en la ducha, pero estoy feliz de saber que si alguna vez lo hago, me encontraré con un grupo de personas que además de verme desnudo me brindarán su apoyo y debatirán los niveles ácidos ideales para una cerveza belga de trigo. El internet es bueno en ocasiones.