Subway le arruinó la vida a una vegana por decirle la verdad sobre la mayonesa

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Cuando era niña, pensaba que las torres de radio eran lugares donde los músicos tocaban sus canciones en vivo al aire. “La cantante se sube hasta allá arriba”, le dije a mi madre cuando señaló una durante un viaje en auto. “¿Pero cómo cabe el resto de la banda ahí?”

Videos by VICE

Mientras tanto, mi hermana menor no podía entender cómo se murieron congelados los pasajeros del Titanic después de caerse por la borda. “Pero si el mar es tibio“, dijo durante unas vacaciones de verano en el Hilton Head. (No estoy seguro de que algún día la convenzamos de lo contrario).

Sí, éramos idiotas. Pero la historia de este trabajador de Subway y una clienta vegana que se fue de la tienda con todas sus creencias completamente destruidas me hizo sentir mejor al imaginar que Axl Rose escalaba una torre de 150 metros cada vez que cantaba “Paradise City”.

Gabriel Caulfield-Bohlkin publicó en su Facebook que dejó impactada a una vegana… al mencionar que la mayonesa contiene huevo. Todo comenzó cuando la mujer entró a la tienda y pidió un sándwich Veggie Delight, y luego le dijo que si se podía cambiar los guantes de plástico antes de hacer su sándwich. Ella era vegana y notó que él le había puesto carne a las órdenes de otros clientes.

“Hice todo lo que me pidió, sin problema, su petición me pareció perfectamente razonable”, escribió. “Tomé su pan, lo tosté y le puse todas las verduras que pidió, empecé a envolver su sándwich cuando me dijo, ‘¿Le puedes poner un poco de mayonesa?’”.

El trabajador pensó que estaba bromeando y esperó a que ella le dijera que era una broma, pero no, hablaba en serio. “Sabes que la mayonesa tiene huevo, ¿verdad?”, preguntó. Y en ese momento toda su vida se vino abajo. “Me sentí muy mal, se quedó ahí parada con una cara tan angustiada y derrotada… sabía que le había destrozado la vida a esta pobre chica”, escribió.

Mientras estaba en el mostrador tambaleándose, él le preguntó si aún quería la mayonesa. Ella dijo que sí. “[Le dije] ‘¡Gracias por venir, que tengas un buen día!’”, escribió. “Ella solo me miró, suspiró y dijo ‘sí, lo intentaré’ “y se fue”.

Muchos de los que comentaron en su publicación han disfrutado de esta anécdota; algunos se cuestionaron por qué Subway no tiene mayonesa vegana, mientras que otros simplemente respondieron con un ‘no lo puedo creer’. “En realidad admiro a esta mujer por decir, ‘a la mierda todo’, y ponerle mayonesa de todos modos”, respondió un tipo. “Ella sabía que era un fraude, así que decidió vivir su mentira”.

Ahora solo quiero saber qué pasará la próxima vez que vaya a un Subway. El mar es tibio, amigos.